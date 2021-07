Škandál v Tokiu: Pre TOTO museli prerušiť preteky triatlonistov

Veľké fiasko organizátorov na OH v Tokiu. Niektorí triatlonisti nemohli odštartovať pre obrovský čln.

Zaznel štartový výstrel a tretina pretekárov zostala stáť na móle. Dôvodom je veľmi bizarná vec. Nadrozmerný čln sa im postavil do cesty a nemohli odštartovať.

Niektorí pretekári však skočili do vody a začali pretekať. Olympionikov museli urýchlene zastaviť pomocou skútrov, pretože triatlonisti nepočuli zvukové signály. .

„Videl som čln a považoval som ho za veľmi zvláštny. Keď som skočil do vody, myslel som si, že nás odvolajú, a tak som sa pokúsil plávať uvoľnene a brať to pozitívne, ako ďalšiu rozcvičku," povedal Nór Kristian Blummenfelt, ktorý nakoniec vyhral preteky triatlonistov na OH v Tokiu.