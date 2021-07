Najskôr sestra, potom brat: Toto sa na olympijských hrách doposiaľ nestalo

Príbeh ako z rozprávky priniesli nedeľňajšie súťaže v džude na olympijských hrách v japonskom Tokiu.

Zlaté medaily totiž získali domáci reprezentanti, delilo ich iba niekoľko minút a z najcennejšieho kovu sa tešila súrodenecká dvojica.

Najprv medzi ženami v kategórii do 52 kilogramov vo finále triumfovala 21-ročná Uta Abeová, ktorá zdolala Francúzku Amandine Buchardovú. Abeová už o niekoľko minút neskôr sledovala mužské finále do 52 kilogramov, v ktorom jej o dva roky starší brat Hifumi vyzval Važu Margvelašviliho z Gruzínska. A na jej radosť do rodinnej zbierky pribudlo ďalšie olympijské zlato.

Podľa oficiálneho webu OH sa premiérovo pod piatimi kruhmi stalo, že brat so sestrou získali v individuálnych športoch zlaté medaily v rovnaký deň.

„Bez brata by som to tak ďaleko nedotiahla. Neviem, či by som sa vôbec venovala džudu," hovorila Uta Abeová ešte pred štartom OH v Tokiu. Súrodenci Abeovci v minulosti získali zlaté medaily v rovnaký deň aj na MS 2018 v Baku.