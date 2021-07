Zamestnávateľ z NBA ho v Tokiu otočil na päte: Španielski basketbalisti ostali bez kľúčového hráča

Španielski basketbalisti sa musia na olympijských hrách v Tokiu zaobísť bez vysokého krídelníka Juana Hernangómeza.

Na poslednú chvíľu nedostal povolenie nastúpiť od svojho zamestnávateľa, tímu NBA Minnesoty Timberwolves. Spoluhráčov musel opustiť už priamo v Tokiu.

Situácia nahnevala prezidenta Španielskej basketbalovej federácie Jorgeho Garbajosu, bývalého úspešného hráča Toronta Raptors, či Realu Madrid. "Neviníme z toho Minnesotu a ani NBA. Rozhodol o tom jediný človek. Nebol to žiaden lekár, ale prezident basketbalových operácií Timberwolves Gersson Rosas," posťažoval sa Garbajosa na tlačovej konferencii v Tokiu podľa eurohoops.net.

Španieli strávili prípravný kemp pred OH v USA a nastúpili aj proti domácemu mužstvu. "Štyri hodiny pred zápasom sa stretli lekári španielskej reprezentácie s lekármi Timberwolves a odpoveď na otázku, či Juancho môže po zranení ramena hrať bola áno. Ak by to nebolo tak, nikdy by do Tokia nešiel a tréner Scariolo by nikdy neďakoval Minnesote za všetko. Chápal by som, ak by lekári zmenili názor po tom, čo ho videli a vyšetrili, lenže to sa nestalo. To, čo nás postihlo, je neskutočné," pokračoval sklamaný Garbajosa.

Juan Hernangómez si tak nezahrá na olympiáde so svojím bratom Willym, ktorý v NBA oblieka dres New Orleansu a na sociálnej sieti zdieľal výzvu "Osloboďte Juana". V zostave ho nahradí Xabi Lopez-Arostegui z Valencie.