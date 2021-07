Toto riešila kajakárka Mintálová pred premiérou na OH: Poriadna nepríjemnosť

Ani nepríjemné zranenie jej nezabráni v štarte! Kajakárka Eliška Mintálová predviedla doráňanú nohu a vyhlásila, že do Tokia neprišla preto, aby jej nejaký palec zabránil v štarte.

Akurát sa musí s trikrát zlomeným palcom ľavej nohy dostať do lode.

„V tom mi pomohol tréner (Peter Cibák - pozn. aut.), ktorý mi musel celé hodiny upravovať sedenie v lodi,“ spustila sympatická športovkyňa, ktorá potom pridala aj story svojho smoliarskeho zranenia. „Už druhý deň nášho pobytu v Tokiu som nabúrala do panela, posunulo ma zadkom pred sedačku a zvrtlo obe nohy. Pravou som iba narazila, no ľavá bola celá vykrútená. Lekársky verdikt znel - trojitá zlomenina palca a ešte aj vykĺbenie,“ pokračovala Eliška a pridala slová chvály a veľkej vďaky pre skvelý tím, ktorý má okolo seba a ktorý urobil všetko, aby mohla pádlovať.

Eliška vyradila zo svojho programu chôdzu a na radu lekárov nešla ani na otvárací ceremoniál. Po olympijskej dedine sa pohybuje len na kolobežke a už sa nevie dočkať súťaže. „Som predsa na olympiáde a dám do toho maximum. Rada by som predviedla kvalitné jazdy bez nejakých hlúpostí. Je to náročný kanál, dajú sa tam urobiť obrovské chyby,“ dodala ešte rodáčka zo Žiliny, ktorá spolu s kanoistom Matejom Beňušom vstúpi do olympijských zápolení ako prvá zástupkyňa vodného slalomu. Športu, ktorý sa spod piatich kruhov v ére samostatnosti nikdy nevracal bez medaily.