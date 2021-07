Sumár z OH v Tokia: Sagan prekvapil, ostatní Slováci neprekročili očakávania

Už všetci slovenskí reprezentanti absolvovali svoje sobotňajšie vystúpenia na olympijských hrách v japonskom Tokiu. Slovákom sa v sobotu nedarilo podľa predstáv, v hre ich bol rovný poltucet.

Ľubomír Pištej s Barborou Balážovou sa v stolnom tenise rozlúčili so súťažou miešaných tímov už v osemfinálovom 1. kole, rumunskej dvojici Ovidiu Ionescu, Bernadette Szöcsová podľahli za 35 minút 1:4 (-8, -8, 12, -4, -9).

„Súperom stačil priemerný výkon, aby nás zdolali," uviedol Ľubomír Pištej pre RTVS. Kým pre Pišteja sa OH v Japonsku už skončili, na Balážovú ešte čaká účinkovanie v dvojhre žien. V nedeľu má voľno a v pondelok v 2. kole nastúpi proti víťazke duelu 1. kola medzi Španielkou Galiou Dvorakovou a Američankou narodenou v Číne Ťüan Liou.

V športovej streľbe Juraj Tužinský vo vzduchovej pištoli na 60 výstrelov skončil v kvalifikácii až na 27. priečke. Tridsaťšesťročný člen VŠC Dukla Banská Bystrica bol pred piatimi rokmi na OH v Riu de Janeiro v tejto disciplíne štvrtý.

"Dnešný výsledok absolútne neodzrkadľuje moju formu. Som perfektne pripravený, viem, že dokážem zastrieľať, ale neviem, čo sa vlastne stalo. Asi bolo niečo zlé vo vzduchu alebo vo hviezdach, nebodaj sa idú zraziť nejaké planéty...“ komentoval Tužinský podľa oficiálneho webu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Šancu bojovať o dobré umiestnenie mali v cestnej cyklistike Juraj Sagan a Lukáš Kubiš. Preteky mužov s hromadným štartom napokon ani jeden z nich nedokončil, no starší z bratov Saganovcov bol členom "úniku dňa", v čelnej skupine absolvoval takmer 180 km. Obom Slovákom na náročnej trati v ťažkých podmienkach napokon došli sily a do cieľa neprišli.

"Mrzí ma, že som nedošiel do cieľa, ale v závere mi došli sily. Chcel som sa však ukázať v úniku a to sa mi aj podarilo," uviedol Juraj Sagan do kamier RTVS. Slovenskí cyklisti v Tokiu ešte absolvujú časovku.

Prvé vystúpenie na OH v Tokiu má za sebou aj plavec Richard Nagy, ktorý sa predstavil na 400 m polohové preteky. V druhej rozplavbe však obsadil až 6. priečku, v celkovom účtovaní skončil na 23. pozícii a bude chýbať medzi oktetom finalistov. Richarda Nagya ešte čaká štart na 200 m motýlik.

V nedeľu do hry zasiahne viac Slovákov ako v sobotu. V streľbe čakajú súťaže Danku Bartekovú a Patrika Jányho, vo vodnom slalome absolvujú kvalifikáciu kanoista Matej Beňuš a kajakárka Eliška Mintálová, v rozplavbe na 100 m prsia sa predstaví Andrea Podmaníková, svoje súboje 1. kola dvojhry odohrajú tenisti Lukáš Klein, Norbert Gombos aj deblový pár Filip Polášek, Lukáš Klein. Kvalifikácia tiež čaká na športovú gymnastku Barboru Mokošovú.