Veľká medailová nádej nenadviazala na Rio: Tužinský nepostúpil do finále vo vzduchovej pištoli

Slovenský športový strelec Juraj Tužinský (36) sa na OH v Tokiu neprebojoval do finále disciplíny vzduchová pištoľ 10 m.

V sobotnej kvalifikácii obsadil 27. miesto nástrelom 570 bodov, na prienik medzi elitnú osmičku mu chýbalo osem bodov.

Tužinský si v šiestich kvalifikačných položkách prípísal na svoje konto postupne 96, 95, 95, 95, 94 a 95 bodov. V konkurencii 36 súťažiacich postúpil z prvého miesta do finále (8.30 SELČ) Ind Chaudhary Saurabh výkonom 586 bodov.

Tridsaťšesťročný Tužinský štartoval pod piatimi kruhmi tretíkrát v kariére. Úradujúci majster Európy vo vzduchovej pištoli nenadviazal na štvrté miesto v rovnakej disciplíne z predchádzajúcej olympiády v Riu de Janeiro.

"Bolo to celé také nešťastné. Prvá rana vyšla super, myslel som si, že mám všetko zvládnuté, ale opak bol pravdou. Čím dlhšie som strieľal, tým to bolo horšie a nevedel som ako z toho von. Chcel som niečo vymyslieť, ale napadalo mi to," uviedol Tužinský po pretekoch.