Sklamanie i smútok: TOTO chýbalo slovenským vlajkonosičom pri otvorení OH v Tokiu

Japonský cisár Naruhito slávnostne otvoril Hry XXXII. olympiády v Tokiu.

Ako 92. v poradí vyšla na plochu slovenská výprava. Slovenskú vlajku spoločne poniesli strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a vodný slalomár Matej Beňuš.

Na záver vyšli na plochu reprezentanti usporiadateľskej krajiny. V súlade s platnými opatreniami mali všetci športovci pri prechode štadiónom nasadené rúška.

"Otvárací ceremoniál som si užila v rámci možností," uviedla pre portál olympic.sk Rehák Štefečeková:

"Prežili sme veľmi dobrý čas počas celého odchodu z Olympijskej dediny – mali sme spoločné fotenie, spolu sme išli autobusom na štadión, a aj čakanie na štadióne bolo veľmi príjemné. Výborne sme sa zabavili ako kolektív a myslím si, že na olympiáde máme veľmi dobrý kolektív. Vlajku sme s Maťom dostali do rúk asi päťdesiat metrov pred príchodom na štadión," ozrejmila slovenská olympionička a pokračovala:

"Vtedy sme ešte stále nevedeli, ako to má fungovať s nesením zástavy, keďže sme ju mali niesť obaja. Ale myslím si, že sme to celkom dobre zvládli. Bolo však trošku smutné, že keď sme vošli na štadión, okrem dobrovoľníkov v strede tam neboli žiadni diváci.

Predstavila som si, že tribúny mohli hučať, ako si to pamätám z olympiády v Pekingu. Ale teraz je pre mňa už úplne jasné, že olympijské hry sa začali a že sme tu na to, aby sme predviedli zo seba to najlepšie."

Byť opäť na slávnostnom otvorení OH bol krásny zážitok aj pre Beňuša.

"Ale škoda, že tam nemohli byť diváci, bol by to väčší zážitok pre všetkých – nás športovcov, divákov v hľadisku, aj pred televíznymi obrazovkami. Ale samozrejme, bola to pre mňa obrovská česť a neopísateľný zážitok, že som mohol byť vlajkonosičom."