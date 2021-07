Najrýchlejší Slovák Ján Volko netajil obavy z cesty do Tokia: Dať viac ako dva behy je môj cieľ!

Dobre naladený odchádzal v piatok do Tokia aj najrýchlejší Slovák. Ján Volko (24) priznal miernu únavu po poslednom tréningovom mikrocykle, ale aj obavy.

„Najmä z toho, aby som sa pár hodín po prílete nedozvedel, že dva rady predo mnou sedel niekto pozitívny a ja musím do karantény. Potom by bolo všetko zbytočné a márne,“ prezradil pred odchodom na viedenské letisko.

Zatiaľ o olympijskom štarte nechcel hovoriť. Kým vraj nezakľakne do štartových blokov, stále na olympiáde neštartoval.

Po zranení musel s prípravou začať odznova, no aj tak túži po tom, aby sa v Tokiu dostal čo najďalej.

„Dať viac ako dva behy je môj cieľ. Pokiaľ sa podarí akýkoľvek beh navyše okrem tých dvoch základných, tak budem nadmieru spokojný. Zdravotne sa cítim dobre a myslím si, že som pripravený, hoci po tréningovom mikrocykle mierne unavený.

Teraz si však tri dni oddýchnem a verím, že na olympiáde podám dobré výkony. Nič dopredu nesľubujem a netvrdím, že budem bežať úžasné časy, ale rozhodne do toho dám všetko,“ povedal halový šampión z roku 2019 pred olympijskou premiérou na OH.

Necíti žiaden tlak, v pohode je aj fyzicky. Zranenie, z ktorého sa liečil, je už v poriadku. „Jedno viem, že tam nejdem robiť štatistu, zabojujem o čo najlepší výsledok,“ pokračoval.

Nervóznejší ako zo svojich štartov je z toho, čo sa deje v dejisku olympiády.

„Najhoršie bude vystáť tie rady na letisku, o ktorých každý deň počúvame, no predovšetkým si dať pozor, aby niekto v okolí nebol pozitívny. Žiaľ, je to tak, ako to je, a snáď to v zdraví zvládneme. Budem sa chrániť, ako sa bude dať,“ povedal rodák z Bratislavy, ktorý v príprave nevynechal nič.

Aj simulované podmienky v Národnom športovom centre si vyskúšal, aj skúšal vstávať ráno skôr. „To bolo trochu ťažšie, ale verím, že sa mi do pretekov podarí plne aklimatizovať,“ dodal Janko.

Jeho trénerka Naďa Bendová pridala aj ďalšiu obavu: „Vlastne nevieme, aká je tam dráha. Len sme o nej počuli či čítali. Ale až prvý dotyk s ňou nám ukáže, čo sa z nej bude dať vyťažiť.

Teraz ideme do atletického predolympijského kempu v Urajasu. Po prílete si dáme dva dni oddych a v pondelok začneme znovu trénovať, tentoraz už cielene na náš prvý štart, ktorým je stovka.“

S Jánom Volkom odletel v piatok aj strelec Marián Kovačócy (36), ktorý sa pridal k atlétovým obavám z letu. Šprintéra a strelca spája aj rovnaký deň prvého štartu v Tokiu: sobota 31. júla. Kovačócy sa predstaví v mix trape spoločne s Janou Špotákovou.

Volkove dni D

100 m

- sobota 31. júla

- kvalifikácia (4.35 SELČ) a rozbehy (12.15 SELČ)

200 m

- utorok 3. augusta

- rozbehy (4.35 SELČ)