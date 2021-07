Kto ponesie vlajku na otváracom ceremoniáli? Slovenská výprava spravila kompromis

Vlajkonosičmi slovenskej výpravy na piatkovom otváracom ceremoniáli Hier XXXII. olympiády v Tokiu budú strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková a vodný slalomár Matej Beňuš.

V stredu o tom informoval portál Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Od tohto roka zmenil Medzinárodný olympijský výbor (MOV) zaužívanú prax a každej výprave dal možnosť vymeniť jedného vlajkonosiča za dvoch - muža a ženu v rámci presadzovania rodovej rovnosti.

SOŠV vybral do tejto úlohy dvojicu olympijských medailistov zo šiestich, ktorí budú súťažiť v Tokiu. Zuzana Rehák Štefečeková je strieborná v trape z OH 2008 v Pekingu aj z OH 2012 v Londýne, Matej Beňuš získal striebro v C1 na OH 2016 v Riu de Janeiro.

Ako informuje olympic.sk, Beňuš, ktorého kvalifikácia v kategórii C1 čaká už túto nedeľu, svoju účasť na otváracom ceremoniáli dlhšie zvažoval, ale napokon sa rozhodol prijať poctu niesť slovenskú zástavu. Rehák Štefečeková, ktorá začne súťažiť až o tri dni neskôr, ponuku prijala bez váhania.

Na predošlých OH napriek vybojovaniu miestenky chýbala, pretože uprednostnila materské povinnosti. Do Tokia prišla už ako dvojnásobná mama a pod piatimi kruhmi sa predstaví znovu po deviatich rokoch.

Z ďalších štyroch olympijských medailistov v tokijskej výprave je aktuálne v japonskej metropole len strelkyňa Danka Barteková. Bronzová v skeete z OH 2012 niesla slovenskú zástavu na slávnostnom otvorení predchádzajúcich hier v Riu.

Rýchlostní kanoisti Erik Vlček (v striebro z Pekingu 2008 a Ria 2016, bronz z Atén 2004) a Denis Myšák (striebro z Ria 2016) sú síce už v Japonsku, ale pripravujú sa v kempe v meste Katori asi 100 km od Tokia. Obhajca zlata v chôdzi na 50 km z Ria Matej Tóth príde do Japonska až neskôr, jeho súťaž v Sappore je na programe až krátko pred koncom hier.