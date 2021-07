Americký bežec sa smeje z lôžok v Tokiu: Toto má zabrániť sexu?

Na Twitteri ich funkčnosť vtipne okomentoval americký bežec Paul Chelimo.

Obhajca striebra z Ria sa pustil do rozboru kartónových postelí v olympijskej dedine. Podľa neho má netradičný materiál len jeden účel.

Aby na nej neležal viac ako jeden človek a nedošlo teda k nežiaducim sociálnym kontaktom v ére koronavírusu.

Athletes staying at Tokyo’s Olympic Village have been posting images of their ‘cardboard’ beds online. Some speculated that the beds are meant to deter athletes from having sex amid COVID-19, but Irish gymnast Rhys McClenaghan posted a video jumping on his bed to prove otherwise. pic.twitter.com/qHaLdCndv0