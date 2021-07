Koronavírus si už našiel aj olympijskú dedinu: Už takmer sto pozitívnych!

Pozitívnych prípadov pribúda. Nielen v celom Japonsku, ale aj v olympijskej dedine! Počet prípadov sa pomaly, ale iste šplhá k stovke a týka sa nielen športovcov či trénerov, ale napríklad aj lekárov či jedného člena Medzinárodného olympijského výboru Rjo Sung-min, bývalého kórejského stolnotenistu a olympijského víťaza z Atén 2004.

„Čo sa práve deje, je presne to, čo sme aj očakávali. Keby sme si mali myslieť, že všetky nami prevádzkované testy budú negatívne, nemalo by vôbec zmysel ich robiť.

Slovensku prisúdili slovinské medaily! Redaktori agentúry AP z geografie určite nematurovali...

Robíme ich preto, lebo je to najlepší spôsob, ako odfiltrovať ľudí, u ktorých sa neskoršia infekcia môže stať zdravotným rizikom,“ uviedol Brian McCloskey, ktorý dohliada na protipandemické opatrenia v Tokiu.

Podľa neho sú pozitívne prípady dôkazom, že systém funguje. V slovenskej výprave sa zatiaľ žiaden prípad neobjavil.

Zato v českej majú už hneď tri. Dva prípady sú z plážového volejbalu (jeden hráč a jeden tréner) a tretí pozitívne testovaný bol jeden z lekárov výpravy. Ako sa to dotkne účasti športovcov v zápoleniach, ukáže čas, či skôr ďalšie testy. Napr. beachvolejbalistky sú v izolácii, lebo prišli do kontaktu s pozitívnym a mali by tam byť sedem dní.

Zaujímavý prípad sú britskí atléti, šesť pretekárov a dvaja členovia sprievodu. Po prílete mali na letisku negatívne testy, ale cestou do tréningového kempu prišli do kontaktu s nakakazeným, a tak museli do karantény.

Miesta na pobyty v izolácii v Kagošime sa pomaly plnia. No odborníci neustále opakujú, že nakazených je menej, ako sa očakávalo. Najmä v súvislosti s tým, že v samotnom Tokiu bolo v pondelok 1 480 nových prípadov, najviac za posledný polrok...