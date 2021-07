Golfista Rory Sabbatini berie na olympiádu aj sexi manželku: Do Tokia s najkrajším caddym!

Foto

Do štartu golfového olympijského turnaja zostáva už len 9 dní. Slovensko bude mať po prvýkrát v histórii na OH zastúpenie v súťaži mužov. Reprezentovať našu krajinu bude Rory Sabbatini (45), ktorý si do Tokia so sebou berie najkrajšieho caddyho. Manželka Martina (41) tam totiž bude jediná žena.