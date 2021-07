Slovenská strana ho neoslovila: Martikán povedie v Tokiu rakúsku kanoistku!

Slovenský vodný slalomár Michal Martikán (42) bude na olympijských hrách členom rakúskeho tímu.

Ponuku trénovať kanoistku Nadine Weratschnigovú prijal po tom, ako sa nekvalifikoval do Tokia a slovenská strana ho neoslovila so žiadnou formou spolupráce. Redaktorovi TASR na viedenskom letisku priznal, že do dejiska OH cestoval so zmiešanými pocitmi.

Štyridsaťdvaročný Martikán má v zbierke päť olympijských medailí vrátane dvoch zlatých (bilancia 2-2-1), do Japonska sa však v C1 neprebojoval z internej kvalifikácie: "Ako športovec som sa nedostal do záverečných bojov a relevantné miesto či už trénera, alebo iného člena tímu, nebolo. Samozrejme, radšej by som bol v našej výprave, ale na druhej strane je to dobrá skúsenosť a rozhodol som sa tú ponuku prijať."

Skúseného Slováka kontaktoval rakúsky šéftréner.

"Keďže som od našich nedostal žiadnu ponuku zúčastniť sa na olympiáde a nepodarilo sa mi ísť ako športovec, tak si to všimol môj kamarát, šéftréner rakúskej výpravy.

Poprosil ma, či by som záverečnú časť prípravy nestrávil s nimi a či by som sa o dlhoročné skúsenosti nepodelil s ich kanoistkou, ktorá tentoraz nemá svojho osobného trénera. Budem sa jej snažiť poradiť a poskytnúť servis okolo tréningov a najmä dať nejaké taktické rady," povedal pre TASR Martikán, ktorého 23-ročná zverenka obsadila na júnovom podujatí Svetového pohára v nemeckom Markkleebergu tretie miesto.

"Ale často sa stáva, že u žien je to lotéria. Treba sa sústrediť na detaily, v deň D budú všetci určite veľmi dobre pripravení. Bude to nielen o šťastí, ale naozaj o tom sústredení sa, to bude podstatné." Weratschnigová získala v C1 bronz na ME 2017 aj MS 2019.

Martikán zatiaľ pomáhal rakúskej reprezentantke na diaľku: "Som v kontakte s Nadine, posielala mi videá z tréningov. Viem, ako vyzerá trať, upravili ju v porovnaní s pred olympijskými pretekmi.

Najlepšie to uvidím naživo, no bude to podobná trať ako v Riu. Ešte minulý rok by som tvrdil, že je jednoduchšia, ale spravili ďalších pár zmien, ktoré napomohli náročnosti. Bude to o čosi krajšie, ale treba povedať, že je zásadne jednoduchšia ako v Pekingu, v Aténach alebo v Atlante."

Hoci držiteľ historicky prvej zlatej olympijskej medaily v ére samostatnosti cestoval do Tokia v rakúskych farbách, pred odletom veril, že úspešnú olympiádu zažije aj slovenská výprava.

"Nerád by som sa k tomu vyjadroval konkrétne a nerád by som to zakríkol. Napriek tomu, že naša výprava nie je taká početná, myslím si, že pokojne môžeme mať toľko medailí, koľko sa nám podarilo na doterajších olympiádach, možno aj viac, keď sa pošťastí. Je to otvorené, z pozície športovca nerád hovorím dopredu."