Gymnastka Mokošová si na OH berie aj obľúbený talizman: Žofka sa teší na olympiádu!

Pred odchodom z nej sršala pozitivita a dobrá nálada. Športová gymnastka Barbora Mokošová (24) v piatok odletela s časťou slovenskej výpravy do Tokia.

Na atmosféru OH sa veľmi teší, podporu jej na nich bude robiť aj obľúbený talizman - plyšová hračka Mickey Mouse Žofka!

Dva dni pred odchodom do Tokia Mokošová dokonca v Prezidentskom paláci skladá sľub celej olympijskej výpravy do rúk Zuzany Čaputovej.

„Pôvodne som sa z toho chcela nejako vyzliecť, že do tohto ma nenamočíte, ale potom som si povedala, že takúto skúsenosť si nemôžem nechať ujsť.

Takýto zážitok som mala prvý a zrejme aj poslednýkrát v živote, preto som sa aj rozhodla do toho ísť,“ vysvetlila Mokošová.

Pred samotným odletom si dobre uvedomovala dôležitosť aklimatizácie kvôli časovému posunu.

„Na Tokio som sa snažila aklimatizovať už týždeň pred odchodom, keďže posun je sedem-sedem a pol hodiny. To bude veľmi náročné. Po prílete mám však ešte týždeň na aklimatizáciu do svojej súťaže.

Verím, že to bude v tomto smere v poriadku. Teším sa na celú atmosféru okolo olympiády. Pre nás športovcov je to oslava. Navyše, odchádzam s pocitmi, že som spravila pre úspech maximum,“ dodala odhodlane Mokošová, podľa ktorej OH bez divákov nebudú mať šťavu.

„Bude to také hluché. Ale už som mala súťaže bez divákov, dá sa to zvládnuť. Tešila som sa na to, že by som si mohla pozrieť aj iné športy, ako to bolo v Riu, teraz to, bohužiaľ, možné nebude.

Pravidlá sú striktné, musíme ich dodržiavať,“ povzdychla si Mokošová a na záver prezradila aj to, že si so sebou berie aj obľúbený talizman.

„Samozrejme, Mickey Mouse Žofka bola už pred odchodom zbalená, pas mala pripravený, taktiež sa veľmi teší,“ uzavrela s úsmevom Mokošová.