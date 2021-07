Na tretiu olympiádu sa vydalaj kajakár Peter Gelle: Japonská voda ukrýva veľa prekvapení!

Na definitívu čakal dlho, hoci jednu miestenku pre Slovensko vybojoval sám, keď bol na MS v Szegede štvrtý. Dnes je Peter Gelle na ceste do Tokia, kde ho čaká tretí olympijský štart, a to v kajaku jednotlivcov na kilometri.

Do Japonska sa vydal s trénerom Radovanom Šimočkom ako predvoj rýchlostnej kanoistiky.

Idú do strediska Omigawy, kde absolvujú aklimatizačný a tréningový pobyt, ktorého súčasťou je aj zvykanie si na japonskú vodu, ktorá bola vraj počas predolympijských testov v roku 2019 plná rôznych rýb a rybičiek.

„Stále vyskakujúce rybky pred vami nie sú práve príjemné, keď idete na plný výkon,“ poznamenal Peter, ktorý doteraz štartoval na OH 2012 v Londýne a OH 2016 v Riu de Janeiro a vždy sa dostal do finále aj ako člen kádvojky, aj ako člen káštvorky či v singlkajaku.