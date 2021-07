Zvláštne metódy slovenských kanoistov: Olympijská fazóna z fóliovníka na papriku

Takú drinu ešte nezažili! Slovenskí rýchlostní kanoisti urobili naozaj všetko pre úspech. Do prípravy na Tokio zaradili aj novinku, ktorá im mala čo najviac priblížiť podmienky, aké ich tam čakajú. Kádvojka i káštvorka makali tam, kde obyčajní smrteľníci pestujú papriku či rajčiny. Veru, vo fóliovníku!

spustil najskúsenejší z partie Erik Vlček (39), ktorý ide na svoju šiestu olympiádu, ale takú makačku ešte v príprave nezažil. „Dali to dohromady na našu žiadosť chalani z Národného športového centra. Postavili fóliovník, dali do neho dva bicykle a my sme makali. Vypočítali, že sedem najmenej hodinových pobytov pri teplotách okolo 35 stupňov Celzia nám pomôže, aby sme lepšie znášali obávané japonské horúčavy v kombinácii s vlhkosťou," vysvetlil princíp tejto formy prípravy Erik a pridal aj vlastnú skúsenosť: za hodinovku bicyklovania miernej intenzity stratil tri a pol litra vody!

„Týmto spôsobom sme trénovali v Bratislave, ale aj v Szolnoku, kde sme mali niekoľko tréningových kempov. Veríme, že je to na osoh ako kádvojke, tak aj káštvorke,“ dodal tréner Peter Likér.

To bola, samozrejme, len časť ich tréningu na olympijské zápolenia, ktoré čakajú slovenských rýchlostných kanoistov od 2. augusta. V tento deň bude súťažiť Peter Gelle v K1 na 1 000 m, o dva dni neskôr sa na štart postavia Samuel Baláž a Adam Botek v K2 na 1 000 m a o ďalší deň neskôr, teda 5. augusta, čaká boj v olympijskom kanáli K4 (Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček a Adam Botek) na 500 m. Z pätice už olympijskú skúsenosti majú Peter Gelle, Erik Vlček a Denis Myšák, premiéry sa nevedia dočkať Adam Botek a Samuel Baláž.