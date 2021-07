Slovenskí plavci zažili príjemné prekvapenie: Teraz rýchlo do tréningu!

Výprava Slovenska do Tokia sa z večera do rána rozrástla o dvoch plavcov Andreu Podmaníkovú (23) a Richarda Nagya (28), ktorí zhodne nadšene vyhlásili: „Hurá do tréningu!“. Z 39-člennej výpravy je zrazu 41-členná a možno to nakoniec nebude najmenšia delegácia v ére samostatnosti...

Slovenskí plavci síce nesplnili ostré limity pre účasť v Tokiu, no Andrea a Richard sa na olympiáde predsa len predstavia. Aj keď splnili len B-limity, dostali pozvánku Medzinárodnej plaveckej federácie (FINA). „Vo štvrtok podvečer som sa dozvedela jednu z najkrajších správ. Správu, ktorú stále spracovávam. Aj keď s odretými ušami som sa dostala aj s Richardom Nagym na tohtoročné OH. Som hrdá a odhodlaná reprezentovať Slovensko v Tokiu. Chcela by som sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na mojej ceste a tak aj prispeli k dosiahnutiu môjho sna,“ nadšene zareagovala rodáčka z Topoľčian Andrea Podmaníková, pre ktorú to bude prvá olympiáda a predstaví sa na 100 a 200 m prsia. „Som rád, že sa to podarilo. Je škoda, že tentoraz to nebolo cez A-limit a doteraz som na to potvrdenie čakal, ale vyšlo to, teším sa a hurá do poslednej fázy tréningu,“ komentoval potvrdenie olympijskej účasti rodák zo Želiezoviec, ktorého čaká druhá olympiáda a štarty na 200 m motýlik a 400 m pol. preteky. Do Tokia by podľa aktuálnych čísel malo cestovať deväť atlétov, sedem reprezentantov v športovej streľbe, piati rýchlostní kanoisti, štyria vodní slalomári, traja tenisti a traja stolní tenisti, dvaja cyklisti a plavci a po jednom zástupcovi bude mať Slovensko v bedmintone, golfe, boxe, lukostreľbe, športovej gymnastike a zápasení. A kto môže ešte pribudnúť? Hovorí sa o triatlone, horskej cyklistike. Definitívne menovité prihlášky treba odoslať najneskôr 5. júla. Deviatka potvrdená Po schválení SOŠV prišla definitíva aj pre slovenská atletickú´deviatku. Svetová atletika (WA) v tlačovom vyhlásení potvrdila, že všetci, ktorí sú v renkingu Road to Tokyo na webe WA vyznačení polotučne, majú nárok na účasť na OH v Tokiu – čiže zo Slovenska 9 atlétov. Z nich je štvorica, ktorá už OH okúsila: Matej Tóth, Martina Hrašnová, Marcel Lomnický a Mária Katerinka Czaková a päť nováčikov pod piatimi kruhmi: Gabriela Gajanová, Emma Zapletalová, Ján Volko, Miroslav Úradník a Michal Morvay.