Počas OH v Tokiu od 23. júla do 8. augusta čaká v Šamoríne na návštevníkov centra X-Bionic Sphere bezplatne 17 dní športovania, zábavy i dobrého jedla. Športová akcia leta so zameraním na rodiny prinesie návštevníkom pocity, ktoré prežívajú návštevníci olympiád. Prídu aj olympionici, ktorí sa vrátia z Tokia