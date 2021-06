Prekážkarka Zapletalová s olympijským limitom: Čo nevyšlo v Šamoríne,vyšlo v Hengele!

Dokázala to! Emma Zapletalová (21) potrebovala osemnásť dní a štvoro pretekov, aby splnila to, čomu venovala celú prípravu. Na mítingu v holandskom Hengele zabehla čas, ktorý pôvodne plánovala dať v Šamoríne na pétéeske! Talentovaná Nitrianka zabehla 400 m prekážok za 55,29 s, čo je o jedenásť stotín lepší čas ako prísny olympijský limit.

Emma obsadila v Hengele v najsilnejšej konkurencii, v akej tento rok bežala, štvrté miesto aj preto, že v nedeľu urobila menšiu chybu na desiatej prekážke. V Šamoríne to bola siedma, ktorá ju obrala o lepší čas.

„Áno, na desiatej prekážke som zaváhala. Neodvážila som sa ju ísť na šestnásť krokov, dala som tam krok navyše. Našťastie som nestratila toľko, aby mi to chýbalo na limit. Siedmu prekážku, ktorá bola doteraz moja problematická, som zvládla tentoraz dobre,“ povedala v cieli natešená Emma, ktorá označila olympijskú miestenku za svoj prvý „dospelácky“ úspech. Tých juniorských má na konte viac, ale uvedomuje si, že o tých seniorských vie oveľa viac ľudí.

Zapletalová je treťou atlétkou s istotou olympijského štartu po chodeckej dvojici Matej Tóth - Michal Morvay.

Slovensko na čísle 28

Toľko športovcov by mala výprava Slovenska na OH, keby sa začínali dnes. Boje v Tokiu však štartujú až o 44 dní a kvalifikačné boje vo väčšine športov v týchto dňoch finišujú, takže určite ešte zopár mien do zoznamu pribudne. Najmä ak bude víkend taký úspešný, ako bol tento. Miestenku si okrem atlétky Zapletalovej vybojoval aj boxer Andrej Csemez (23), ktorý začal boj o OH v marci v Londýne a skončil v júni v Paríži... Istotu Tokia v závere minulého týždňa získala aj lukostrelkyňa Denisa Baránková (19) na ME v Antalyi, kde k olympijskej istote pridala aj historicky prvú medailu pre slovenské farby.