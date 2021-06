Športové osobnosti si tipli na zápas Slovenska proti Česku: Takto dopadne

Hoci máme viac bodov, favoritom sú Česi! Slovenskí hokejisti odohrajú práve s našimi susedmi dnes o 15.15 hod. derby, ktoré bude pre oba tímy posledným vystúpením v základnej A-skupine na šampionáte.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Či to bude pre obe mužstvá aj derniéra na celom turnaji, je otázne, postúpiť do ďalších bojov môžu obe, ale stať sa môže aj to, že jeden z tímov si pobalí kufre. Denník Nový Čas vyzval známe športové osobnosti, aby si tipli, ako tento prestížny duel na MS v Rige dopadne!

Filip Polášek (35), tenista

Môj tip: vyhráme 4:2

„Som hokejový fanúšik a zápasy sledujem. Osobne poznám aj niektorých chalanov, napríklad s Marekom Hrivíkom som býval v New Yorku počas US Open, on bol vtedy v kempe NY Rangers. Len dúfam, že nebudem na kurte počas derby, pretože mám oboch trénerov Čechov, takže by ma nemal kto koučovať (smiech). A verím, že vyhráme 4:2!“

Nikola Radosová (29), volejbalistka

Môj tip: vyhráme 3:2

„Aj keď pre reprezentačné povinnosti nestíham pozerať všetky zápasy naživo, tak majstrovstvá sveta každý rok pozorne sledujem. Zatiaľ chalani hrajú veľmi dobre, držím im palce, aby sa im podarilo postúpiť do vytúženého štvrťfinále. Derby bude iste napínavé a vyrovnané, ale naši o gól vyhrajú.“

Veronika Velez-Zuzulová (36), býv. lyžiarka

Môj tip: vyhráme 2:1

„Šampionát v Lotyšsku sledujem, ale nie na televíznej obrazovke, keďže som s rodinou na dovolenke. Pozerám však online prenosy a fandím na diaľku slovenských hokejistom. Držím im palce, aby postúpili do ďalšej fázy turnaja a súboj s Českom vidím v náš prospech 2:1.“

Ján Volko (24), atlét

Môj tip: vyhráme 3:2

„Musím sa priznať, že hokej je mojím najobľúbenejším kolektívnym športom. Najviac ho aj sledujem okrem atletiky, najmä NHL, kde fandím Washingtonu. Časový program mi nedovoľuje pozrieť si každý zápas, ale tie dôležité pozerám a držím chalanom v Rige palce. Dúfam, že duel s Českom zvládnu a postúpia.“

Stanislav Lobotka (26), futbalista

Môj tip: vyhráme 2:1

„Som fanúšikom hokeja a pozerám zápasy nášho výberu na svetovom šampionáte. Teraz sme s chalanmi už na sústredení v Rakúsku pred EURO a na diaľku držíme palce. Určite proti Česku očakávam náročný zápas, ale verím, že bude so šťastným koncom pre nás. Tipujem tesnú výhru a postup do štvrťfinále.“