Bývalý kouč Vladimír Vůjtek (74) pred derby zápasom: Dohodnúť sa na remíze? To by bola blamáž!

Bude to tvrdý boj o postup, alebo iba zápas o umiestnenie v tabuľke? Slovenskí hokejisti nastúpia dnes o 15.15 hod. na posledný duel v základnej A-skupine proti Česku. Ako vidí tento zápas bývalý kouč oboch výberov Vladimír Vůjtek (74)?

Čo očakávate od derby medzi Slovenskom a Českom?

- Všetko bude závisieť od toho, ako dopadne zápas medzi Ruskom a Švédskom. Podľa toho sa rozhodne, či v zápase naozaj pôjde o priamy postup medzi Slovenskom a Českom, alebo iba o umiestnenie v tabuľke pred play-off. Ale v každom prípade to bude prestížny zápas a veľmi sa na tento duel osobne teším.

Oba výbery mali rozličné vstupy do MS, Slováci prvé tri zápasy vyhrali, Česi dvakrát v úvode prehrali. Kto bude podľa vás favoritom?

- Český tím sa postupne v turnaji pozviechal, proti Švédsku odohral výbornú druhú polovicu a dostal sa do hernej i psychickej pohody. Ale aj Slováci hrajú výborne. Hoci prehrali teraz so Švédmi, predvádzajú výborný agresívny hokej, takže ja nevidím v tomto derby vysloveného favorita.

Ak by v tomto stretnutí išlo o priamy postup, môže sa stať, že by Slováci a Česi kalkulovali s remízou, ktorá by obom zaručila postup?

- Uvažovať o tom, že by sa dohodli na remíze na takejto úrovni, akou sú majstrovstvá sveta, tak to sa nedá. To by mohla byť medzinárodná hanba. Ak však bude desať minút pred koncom remíza, tak sa môže stať, že oba tímy už nebudú riskovať a zápas sa môže skončiť nerozhodne. Ale určite vylučujem, žeby sa vopred dohadovali.

Naposledy Slováci zdolali Česko na MS 2012 v semifinále 3:1, kde ste boli trénerom nášho mužstva. Čo by mohlo aj teraz platiť na Čechov?

- Slováci sa prezentujú na tomto turnaji veľmi rýchlym a agresívnym hokejom, čo v minulosti nebolo zvykom. A práve to by mohlo platiť na český výber.

Bolo by veľkým sklamaním, keby Slovensko nepostúpilo do štvrťfinále?

- Určite áno. Ešte nikdy sa nestalo, že tím, ktorý má 12 bodov, nepostúpi ďalej.

Stať sa môže aj to, že Slováci pošlú domov Čechov…

- To by tiež bolo prepísanie histórie. Česi totiž zakaždým postúpili do štvrťfinále na MS.