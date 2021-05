Nemecko nedokázalo streliť ani gól: Američania vyhrali a sú v štvrťfinále

Hokejisti USA si na MS v Rige zabezpečili postup do štvrťfinále.

V pondelok zdolali Nemecko 2:0 a pripísali si piate víťazstvo na šampionáte za sebou. Američania majú rovnako ako Fínsko na čele B-skupiny po 15 bodov, Nemci zostali s deviatimi na štvrtej priečke.

Aktívnejší Nemci prestrieľali svojho súpera 33:15, no nedokázali skórovať ani raz a druhé čisté konto v Rige tak zaznamenal brankár USA Cal Petersen. O triumf Američanov sa gólmi postarali Jason Robertson a do prázdnej bránky Colin Blackwell. Nemecko prehralo tretíkrát za sebou.

Američania odohrajú svoj záverečný duel v skupinovej fáze v utorok 1. júna o 15.15 SELČ proti jasne poslednému Taliansku. Nemecko nastúpi v ten istý deň o 19.15 h v dôležitom súboji o postup do štvrťfinále proti domácemu Lotyšsku, už aj za prítomnosti divákov na tribúnach.

Nemci nasadili do dôležitého súboja už aj zámorskú posilu Kahuna z Edmontonu a v úvode hýrili aktivitou, s ich pokusmi si však bez problémov poradil Petersen. Američania prvýkrát pohrozili na konci 7. minúty, keď po Jonesovej strele zostal pred bránkou súpera osamotený Blackwell, no puk nedokázal zasunúť medzi priestor troch žrdí. Na konci prvej časti mohol po strieľanej prihrávke Wolanina poslať USA do náskoku Thompson, ani táto šanca však bezgólové skóre nezmenila. Nemci v úvode druhej tretiny nevyužili dve presilovky za sebou, keď sa nedokázali dostať do súvislejšieho tlaku a chýbali aj šance.

V nej sa až v polovici duelu ocitol Reichel, ani on však nenašiel recept na pozorného Petersena. Nemci boli herne i strelecky aktívnejší, no 64 sekúnd pred koncom prostrednej časti inkasovali - v presilovke sa z dorážky zblízka medzi nohy Brückmanna presadil Robertson. To už hrali Američania bez zraneného Abdelkadera. Petersen podržal USA aj pri mohutnom nápore Nemcov v úvode tretej tretiny, keď za šesť minút čelil siedmim strelám. Zámorský tím sa úporne bránil aktivite súpera, v 53. minúte mal vyrovnanie na hokejke Pföderl. na druhej strane mohol z brejku definitívne rozhodnúť Thompson. Tlak Nemcov v závere výrazne pribrzdil štvorminútový trest pre Jonasa Müllera a nepomohla mi už ani hra bez brankára, pri ktorej Blackwell 27 sekúnd pred sirénou potvrdil tri body pre USA.

B-skupina:

USA - Nemecko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 39. Robertson (Donato, Garland), 60. Blackwell (Robinson). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Frandsen - Kroyer (obaja Dán.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, bez divákov.

USA: Petersen – Roy, Wolanin, Tennyson, Jones, Mackey, Wideman, Hellickson – Blackwell, Labanc, Abdelkader – Moore, Robertson, Garland – Donato, Drury, Thompson – Rooney, Chmelevski, Robinson – Boyle

Nemecko: Brückmann – Seider, M. Müller, Holzer, J. Müller, Nowak, Wagner, Bittner, Gawanke – Rieder, Krämmer, Kühnhackl – Reichel, Pföderl, Noebels – Plachta, Eisenschmid, Kahun – Kastner, Loibl, Peterka