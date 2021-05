S kým bude môcť Ramsay rátať proti Čechom? Prišli nové správy o Romanovi a Lantošim

Slovenskí hokejisti môžu potvrdiť postup do štvrťfinále z A-skupiny na MS v Rige v utorkovom derby zápase s Českom (15.15 SELČ), ale pomôcť im môžu aj pondelkové výsledky iných tímov.

Útočník Róbert Lantoši však vyhlásil, že sa nebudú spolihať na nikoho, iba na seba. Česi nastúpia proti Slovensku po dôležitom pondelkovom stretnutí s Dánskom, Slováci by radi zužitkovali deň voľna po zápase so Švédskom (1:3).

"Majú veľmi kvalitný tím, pomalšie sa rozohrávali, ale už idú od zápasu k zápasu. Dobre sa dopĺňajú a myslím si, že na nás vybehnú," uviedol útočník Miloš Roman, ktorý nedohral zápas so Švédskom po nastrelení pukom do nohy. "Verím, že už to bude v poriadku. Skúšal som do tretej tretiny ísť na ľad, ale obmedzovalo ma to. Nemohol som zatlačiť nohu," dodal pre TASR.

V závere zápasu s Tre Kronor sa po kontakte so švédskym hráčom zosunul na ľad Lantoši, ale na utorkový zápas nastúpi: "Dnes som si dal voľno od ľadu, zajtra by som mal byť pripravený," reagoval Lantoši na otázku redaktora TASR, či je zdravotne fit.

Dvadsaťpäročný útočník tiež povedal, čo treba pred zápasom proti ČR zlepšiť. Slováci totiž v uplynulých troch zápasoch strelili len štyri góly. "Verím, že v ten správny moment nám to tam popadá. Strely máme, len to nejde do bránky. Snažíme sa všetci na maximum, hráme jeden za druhého, my chceme proti Čechom podať ešte lepší výkon ako proti Švédom."

Lantoši utorkový zápas vníma špecificky, ale derby medzi mužmi ešte nezažil. "Vždy je to špecifické. Ja som proti nim hral iba na MS do 20 rokov, pre mňa to bude tiež nové, ale veľmi sa na to teším." Na najbližší duel sa Slováci musia pripraviť aj psychicky, keďže ich nálada išla po nevydarenom zápase so Švédskom o čosi nižšie. "Snažíme sa robiť veci ako vždy. Rozprávame sa s chalanmi, vieme o zápase všetko. My sa snažíme držať rovnakú mentalitu v prípade, či sa prehrá, alebo či sa vyhrá," povedal asistent trénera Michal Handzuš.