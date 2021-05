Česká legenda pochválila prestavbu tímu Slovenska: Koho tipuje na víťazstvo v derby?

Do semifinále majstrovstiev sveta v hokeji v lotyšskej Rige postúpia Rusi, Fíni, Švajčiari a aj českí reprezentanti.

Myslí si to Robert Reichel, kapitán niekdajších majstrov sveta z Česka z prelomu tisícročí. "S postupom našej reprezentácie do štvrťfinále to už vyzeralo veľmi biedne. Víťazstvo nad Švédskom nám zase vrátilo šancu. Miesto v play-off stále nemáme isté, ale aspoň máme osud vo vlastných rukách," uviedol Robert Reichel vo svojom komentári pre iDnes.cz. "Už veľmi neverím Kanade ani Švédsku. Podľa mňa Švédi nezdolajú Rusov a zostanú na deviatich bodoch, čo im nebude stačiť na postup. V kanadskom tíme mi chýbajú hviezdy. Niektorí mladí hráči sa nimi časom môžu stať. Teraz nimi však ešte nie sú," dodal Reichel.

Ramsay sa nespolieha na pomoc iných, Švédi špekulujú nad našou remízou

Štyridsaťdeväťročný rodák z Litvínova našiel slová chvály aj na výkony slovenských hokejistov, ktorí budú posledným súperom Čechov v A-skupine na MS 2021. Ešte predtým však budú musieť zverenci trénera Filipa Pešána zdolať Dánov, ak si chcú uchovať štvrťfinálový postupový cieľ. "Slováci pod trénerom Ramsaym už štvrtý rok budujú nové mužstvo. Do Rigy priviezli nádejný výber, za pár rokov môžu patriť k svetovej špičke. Sú trpezliví. Podstúpili prestavbu tímu tak trochu v štýle NHL, čo je zaujímavý krok. Som rád, že sa im darí. Na MS dobre korčuľujú a okrem výprasku od Švajčiarov nepúšťali súperov do prečíslení. Ich hokej sa mi veľmi páči. Na Čechov sa vyhecujú, preto nás na záver skupiny čaká ťažká šichta. Napriek tomu verím, že rozhodne väčšia hráčska kvalita na našej strane," skonštatoval Robert Reichel pred utorkovým súbojom Česko - Slovensko. K pondelkovému duelu Čechov s Dánmi podotkol: "Outsiderom postupne dochádzajú sily a to by sa malo prejaviť aj v našom pondelkovom zápase."

Niekdajší hráč New York Islanders, Calgary Flames či Toronto Maple Leafs, ktorý v NHL nazbieral v 830 zápasoch 630 bodov, tvrdí, že ho veľmi mrzia prázdne štadióny v Rige. "Je veľká škoda, že organizátori nemohli dosiaľ naplniť ani polovičnú kapacitu hál. V NHL sa už ľudia vrátili na štadióny a zážitok z hra je zrazu úplne iný. Želám si, aby sa hokej čo najskôr vrátil do normálu," dodal Reichel, člen Siene slávy IIHF aj českého hokeja.