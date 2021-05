Fínsko zdolalo domácich a má dôvod na radosť: Postup medzi osmičku najlepších

Hokejisti Fínska si na MS v Rige ako prví zaistili postup do štvrťfinále.

V nedeľnom zápase zvíťazili nad Lotyšskom 3:2 po predĺžení a s 15 bodmi si upevnili prvé miesto v tabuľke B-skupiny. Úradujúci šampióni neskončia horšie ako druhí, predbehnúť ich môže jedine výber USA.

Fíni odohrajú posledný duel v skupinovej fáze v utorok 1. júna o 11.15 SELČ proti Kanade. Lotyšsko nastúpi v ten istý deň o 19.15 h proti Nemecku.

B-skupina:

Fínsko - Lotyšsko 3:2 pp (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Góly: 4. Mäenalanen (Anttila, Tiivola), 36. Pakarinen (Pokka, Innala), 65. Lundell (Määttä) - 19. Dzierkals, 54. Dzierkals (Darzinš, Sotnieks). Rozhodovali: Bruggeman (USA), Fraňo (ČR) - McCrank (Kan.), Oliver (USA), vylúčení: 3:2 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0.

Fínsko: Säteri - Seppälä, Sund, Kaski, Määttä, Pokka, Ohtamaa, Nousiainen, Lindbohm - Anttila, Tiivola, Mäenalanen - Ojamäki, Lundell, Ruotsalainen - Pakarinen, Kontiola, Innala - Turunen, Ruohomaa, Karjalainen

Lotyšsko: Kalninš - Balinskis, Rubins, Sotnieks, Cibulskis, Zile, Freibergs, Jaks - Krastenbergs, Abols, Keninš - Dzierkals, Indrašis, Darzinš - Redlihs, Džerinš, Karsums - Rih. Bukarts, Marenis, Rob. Bukarts - Skvorcovs

Fíni začali zostra a ich úsilie prinieslo gólové ovocie už v 4. minúte. Anttilovu "žabku" vyrazil Kalninš pred seba a puk sa od holene Mäenalanena odrazil za jeho chrbát - 1:0. Videozáznam potvrdil regulárnosť gólu, fínsky strelec totiž nehral nohou úmyselne. Lotyši postupne vyrovnali hru a v závere prvej periódy aj skóre. Dzierkals pohotovo vystrelil z osi klziska, Darzinš dobre clonil pred Säterim, ktorý mal zakrytý výhľad a puk prepadol do jeho siete - 1:1. Aj do druhej tretiny vstúpil tím organizátora šampionátu aktívne, v 26. minúte po závare takmer skóroval Džerinš. Zápas mal rýchle tempo, útoky sa prelievali z jednej strany klziska na druhú. V 31. minúte mali dobrú príležitosť Fíni, pokus Turunena zneškodnil Kalninš pravým betónom. Suomi v závere prostrednej 20-minútovky vystupňovali tlak a podarilo sa im druhýkrát v zápase ísť do vedenia. Strelu Pokku od modrej čiary tečoval Pakarinen a Kalninš už nestihol zareagovať na zmenu trajektórie puku - 2:1. Lotyšom sa naskytla šanca vyrovnať pri vylúčení Pokku v tretej tretine, lenže Fíni aj zásluhou obetavých defenzívnych zákrokov vyviazli z oslabenia bez ujmy. Napokon sa Lotyši dočkali v 54. minúte, Dzierkals šikovne tečoval nahodený puk od Darzinša a druhýkrát v zápase prekonal Säteriho - 2:2. V dramatickom závere sa snažil Mäenalanen prestreliť lotyšského brankára, ale neuspel. Aj v predĺžení držal Kalninš svoj tím nad vodou, no štyri sekundy pred koncom si ho bekhendovým blafákom vychutnal Lundell a rozhodol - 3:2.

tabuľka B-skupiny:

1. Fínsko 6 4 1 1 0 16:8 15 - x

2. USA 5 4 0 0 1 15:6 12

3. Kazachstan 6 2 2 0 2 21:15 10

4. Nemecko 5 3 0 0 2 20:11 9

--------------------------------

5. Kanada 6 3 0 0 3 17:15 9

6. Lotyšsko 6 2 0 3 1 14:14 9

7. Nórsko 6 1 1 0 4 14:20 5

8. Taliansko 6 0 0 0 6 9:37 0

x - postup do štvrťfinále