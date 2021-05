Slováci sa proti Dánom nadreli: Získali cenné víťazstvo a opäť sú bližšie k štvrťfinále!

Hokejisti Slovenska zvíťazili nad Dánskom 2:0 v zápase A-skupiny na MS. Víťazstvom sa priblížili k účasti vo štvrťfinále, na konte majú po piatich zápasoch 12 bodov.

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

V tabuľke im priebežne patrí 2. priečka o skóre za tímom Ruského olympijského výboru. Slováci, ktorí prestrieľali súpera 34:24, rozhodli o víťazstve v 3. tretine, v ktorej skórovali Peter Cehlárik a Adam Jánošík. Brankár Július Hudáček si pripísal prvé čisté konto na MS v Rige.

Slováci nastúpia na ďalší zápas v nedeľu 30. mája od 19.15 SELČ proti Švédsku. Dáni uzavrú svoje účinkovanie v A-skupine v pondelok od 15.15 SELČ zápasom s Českom.



A-skupina:

Slovensko - Dánsko 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Góly: 48. Cehlárik (Hrivík, Lantoši), 53. Jánošík (Lantoši, Hrivík). Rozhodovali: Arsons (Lot.), Heikkinen – Sormunen (obaja Fín.), Zunde (Lot.), vylúčení: 3:1 na 2. min., presilovky a oslabenia: 0:0, bez divákov.

zostavy:

Slovensko: Hudáček - Gernát, Kňažko, Bučko, Ďaloga, Jánošík, Grman, Gachulinec - Lantoši, Hrivík, Cehlárik - Faško-Rudáš, Krištof, Studenič - Kelemen, Roman, Skalický - Liška, Buc, Slafkovský - M. Sukeľ

Dánsko: Dahm - Lassen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, O. Lauridsen, Kristensen, Nicholas Jensen, Larsen - Nicklas Jensen, Jakobsen, Meyer - Storm, Jesper Jensen, Hardt - From, True, Asperup - Olesen, Madsen, Poulsen

Slovenský tím vstúpil do zápasu aktívne so snahou o rýchly gól. Skalický v 1. minúte nepotrestal zaváhanie brankára Dahma a gól nepriniesla ani spolupráca Kelemena s Kňažkom, ktorý netrafil puk pred odkrytou bránkou. Dáni nepredviedli v 1. tretine veľa ofenzívnej aktivity, no v 9. minúte boli blízko ku gólu, keď Olesenova dorážka tesne minula bránku. Najväčšiu šancu aktívnejších Slovákov mal v 1. tretine Studenič, ale svoj únik za dánsku obranu v 11. minúte nezakončil gólom rovnako ako krátko na to spoluprácu s Hrivíkom.

Dáni v úvode druhej časti pridali na aktivite, brankár Hudáček však podržal svoj tím pri šanciach M. Lauridsena. Dáni v druhej tretine zlepšili defenzívu, ale Slováci si napriek tomu vypracovali viac streleckých pozícií. Brankár Dahm bol však veľká prekážka a odolal aj šanciam Cehlárika a Lantošiho v závere druhej časti.

Aj na začiatku tretej tretiny mali Dáni viacero šancí, výrazný tlak si vytvorila Madsenova formácia, ale Hudáček neinkasoval. Bezgólový stav vydržal do 48. minúty, v ktorej Lantoši z ostrého uhla nastrelil puk na Dahma, Hrivík ho nedorazil, ale Cehlárik už áno - 1:0. V 51. minúte začali Dáni stupňovať ofenzívnu aktivitu, no pribrzdilo ich dlhšie prerušenie hry, keď sa nehralo pre chybu osvetlenia. V 53. minúte sa opäť presadila prvá formácia Slovákov, keď najskôr Lantoši v sľubnej šanci neprekonal Dahma, ale Jánošík následne uspel dorážkou spomedzi kruhov - 2:0. Dáni si v závere vytvorili tlak, ktorý podporila aj presilovka, ale kontaktný gól nedosiahli.



tabuľka A-skupiny:

1. ROC (Rusko) 5 4 0 0 1 19:8 12

2. SLOVENSKO 5 4 0 0 1 13:12 12

3. Švajčiarsko 5 3 0 0 2 15:14 9

4. Česko 5 2 1 0 2 18:14 8



5. Dánsko 6 2 1 0 3 12:13 8

6. Švédsko 5 2 0 0 3 16:10 6

7. Bielorusko 5 1 0 1 3 10:17 4

8. V. Británia 6 1 0 1 4 10:25 4