Obrat snov v podaní Čechov: Zatracovaný tím v tretej tretine šokoval Švédov a oslavuje víťazstvo

Hokejisti Česka zvíťazili vo štvrtkovom zápase A-skupiny na MS v Rige nad Švédskom 4:2.

Severania viedli po 1. tretine 2:0, Česi však štyrmi gólmi v tretej časti otočili skóre. Využili dve presilovky a ich obrat dokonal obranca Lukáš Klok. Česi po víťazstve a zisku troch bodov zvýšili svoje šance na postup do štvrťfinále. Zásluhou lepšieho skóre poskočili v tabuľke "slovenskej" A-skupiny na priebežné 4. miesto pred Dánsko. Švédi majú po štyroch zápasoch iba tri body a sú na poslednej 8. priečke.

"Tri korunky" nastúpia na ďalší zápas už v piatok 27. mája od 15.15 SELČ proti Veľkej Británii. Briti budú najbližší súper aj pre Čechov, sily si zmerajú v sobotu od 11.15 SELČ.

Oba tímy cítili potrebu bodovať naplno a od úvodu sa hral zaujímavý hokej. Už v 1. minúte mohol Čechov poslať do vedenia Vrána, ale v rýchlosti netrafil odkrytú bránku. Česi následne nič nevyťažili ani z presilovky. V 13. minúte išli do vedenia Švédi, rýchlu spoluprácu s Fribergom zakončil Wingerli - 1:0. O tri minúty Rakell využil presilovku a zvýšil na 2:0.

Švédi mali v prvej časti hru pod kontrolou, no Česi sa postupne dostali do hry. Vrána ani Sekáč v druhej tretine neprekonali Reideborna, Špaček trafil do žŕdky, no Česi si obrat nechali na tretiu tretinu. V 41. minúte Vrána využil presilovku a ďalšia početná výhoda Čechov priniesla gól Kovářa, ktorý v 45. minúte vyrovnal na 2:2. Česi boli na koni, Švédi stratili istotu a od 49. minúty prehrávali 2:3, keď Reideborna prekonal obranca Klok. Tím trénera Filipa Pešána si už víťazstvo nenechal vziať a počas hry Švédov bez brankára uzavrel skóre Flek.

A-skupina:

Švédsko - Česko 2:4 (2:0, 0:0, 0:4)

Góly: 13. Wingerli (Friberg), 16. Rakell (A. Kempe, Nygren) - 42. Vrána (Stránský), 45. Kovář (Sekáč, Kubalík), 49. Klok (Kovář), 59. Flek (Kubalík). Rozhodovali: Gofman, Romasko – Lazarev, Šalagin (všetci Rus.), vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Zostavy:

Švédsko: Reideborn - Pudas, Tömmernes, Lööv, Pilut, Nygren, Dahlbeck, Sellgren - Rakell, Lindholm, Lindberg - Rasmussen, A. Kempe, M. Kempe - Olofsson, Lundeström, Sörensen - Friberg, Wingerli, Frödén

Česko: Hrubec - Hronek, Musil, Klok, Hájek, Šustr, Šulák, Sklenička - Zadina, Kovář, Kubalík - Blümel, Chytil, Sekáč - Lenc, Špaček, Stránský - Flek, Hanzl, Smejkal