Slováci sa s Britmi neskutočne potrápili: Tesné víťazstvo nad outsiderom

Slovenskí hokejisti zvíťazili v druhom zápase v A-skupine MS v Rige proti Veľkej Británii tesne 2:1.

Fotogaléria 20 fotiek v galérii

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpili v nedeľu na svoj druhý zápas v A-skupine MS v Rige proti Veľkej Británii v rovnakej zostave ako v úvodnom víťaznom dueli s Bieloruskom (5:2).



Slováci mali výborný vstup do zápasu, hneď z prvej strely prekonal britského brankára Marek Hrivík. Naši hokejisti pokračovali v rýchlom tempe a nedali Britom vydýchnuť. Tí však už ďalší gól v úvodnej desaťminútovke neinkasovali.

Napriek viacerým dobrým šanciam sa však nedarilo skórovať ani slovenskému tímu. Prvú tretinu teda naši hráči ukončili len s jednogólovým náskokom. Horšie však bolo, že v posledných minútach prvej tretiny avizoval zdravotné problémy brankár Konrád.



Do druhej tretiny už nastúpili hráči SR v bránke s Júliusom Hudáčkom. A na úvod pomerne rýchlo inkasoval vyrovnávajúci gól od Liama Kirka.

Prišla však tá nalepšia odpoveď. Róbert Lantoši využil zaváhanie súpera a v nájazde na bránku si ešte pribrzdil a pohodlne skóroval. Slováci si vytvárali gólové príležitosti takmer z každého prechodu do útočnej tretiny, no odskočiť na dvojgólové vedenie sa im nepodarilo. Extrémny tlak nebol korunovaný slovenským gólom ani do konca druhej tretiny.



V záverečnej tretine pokračoval obraz hry z tých predošlých. Slováci mali hernú prevahu, chýbala však efektivita. Briti na záver duelu ešte odvolali brankára a zatlačili. Gól však už nepadol.



Slovenskí hokejisti nastúpia na ďalší zápas v pondelok proti Rusku (od 15.15 SELČ)



A-skupina:

Veľká Británia - SLOVENSKO 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Góly: 23. Kirk (Perlini, Richardson) – 1. Hrivík (Lantoši), 25. Lantoši (Cehlárik). Rozhodovali: Fraňo (ČR), Gouin (Kan.) – Constantineau (Fr.), Oliver (USA), vylúčení: 2:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0.

Veľká Británia: Bowns - Richardson, Tetlow, D. Phillips, O'Connor, Ehrhardt, Clements, Swindlehurst – Hammond, Dowd, Lake – Perlini, Kirk, Connolly – Lachowicz, Duggan, Betteridge – Myers, Ferrara, J. Phillips – Davies

SR: Konrád (21. Hudáček) – Gernát, Rosandič, Nemec, Ďaloga, Grman, Jánošík, Gachulinec, Kňažko – Lantoši, Hrivík, Cehlárik – Pospíšil, Krištof, Skalický – Studenič, Roman, Faško-Rudáš – Slafkovský, Sukeľ, Liška