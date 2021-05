Bývalý reprezentant Miloš Melicherík roky trénuje v Anglicku: Na koho z Británie si treba dať pozor?

Netradičný hokejový osud. Bývalý slovenský reprezentant Miloš Melicherík (46) strávil najkrajšie roky svojej kariéry v Dukle Trenčín.

Hral po boku takých legiend ako Marián Hossa či Marián Gáborík. V roku 2003 sa však rozhodol pre exodus do nehokejovej Veľkej Británie. Práve s touto ostrovnou krajinou si dnes Slovensko zmeria sily v druhom zápase na MS v Rige. Melicherík v rozhovore pre Nový Čas vysvetlil, aký záujem o hokej vôbec je vo Veľkej Británii a na ktoré ich útočné esá si budeme musieť dávať najväčší pozor.

Ako sa zrodila myšlienka hokejového exodusu do Veľkej Británie?

- Najkrajšie hokejové roky som prežil v Trenčíne. Vyhral som dva tituly s tímom, na ktorý mám krásne spomienky. V roku 2003 som dostal ponuku z Guildfordu, ktorú mi sprostredkoval kamarát Martin Cingel. Do nehokejovej krajiny som sa rozhodol ísť na skúšku na rok. Zostal som tam dodnes s tým rozdielom, že momentálne sa Británii podarilo postúpiť do A kategórie. Navyše, na klubovej úrovni sa mi taktiež darí. Organizácia, v ktorej pôsobím, má víziu, čo ma neskutočne baví a napĺňa. Hokejovú kariéru som si takto predĺžil na 40 rokov s tým, že dnes sa venujem trénovaniu.

Je vôbec v Británii o hokej záujem?

- Ťažko sa to hodnotí, keďže posledné dve sezóny sú kvôli pandémii také, aké sú. Ľudia, deti či fanúšikovia majú v podstate záujem o hokej, no Anglicko vždy bolo aj bude futbalová krajina. Čo sa však týka hokeja, záujem oň určite stúpa.

Rozdiel v plate medzi hokejistom z anglickej ligy a futbalistom z Premier League je zrejme priepastný...

- Povedal by som, že vesmírny. To sa nedá porovnávať.

Čo viete povedať o tíme hokejovej reprezentácie Veľkej Británie?

- Sezóna tu ako-tak ožila až začiatkom marca, keď sa pár klubov dohodlo, že budú v bubline v Nottinghame. Hrali tak dva-tri zápasy do týždňa medzi sebou. To bola kvázi príprava na MS. Národný tím potom ešte 2 týždne pred MS absolvoval kemp. V útoku majú dvoch nebezpečných hráčov - Perliniho a mladého Kirka, ktorého v roku 2018 draftovala v NHL Arizona. Práve od neho fanúšikovia čakajú, že by do NHL mohol jedného dňa nakuknúť.

Oslovil vás niekto z nášho realizačného pred dnešným zápasom?

- Som dobrý kamarát s Janom Pardavým, ale nerozoberali sme žiadne tipy. Kvalita je na našej strane a SR vyhrá.

Komu budete vlastne držať palce?

- Určite nášmu tímu. Sám som zvedavý, ako to dopadne.