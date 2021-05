Hajko o MS v hokeji aj o štarte športovej televízie: Prečo do Rigy necestoval žiaden redaktor ani komentátor?

Ako to je so štartom športového kanála RTVS? Prečo na MS v hokeji necestoval žiaden redaktor ani komentátor? Uchmatnú komerčné televízie verejnoprávnej všetky top športové podujatia?

O tomto aj mnohom ďalšom sme sa rozprávali s riaditeľom sekcie športu v RTVS a dlhoročným rozhlasovým komentátorom Matejom Hajkom (45). Mimochodom, bol to práve on, kto si počas komentovania víťazného gólu

Slovenska na zlatom hokejovom šampionáte 2002 takmer odstrelil hlasivky.

Hokejové MS prebiehajú za prísnych protipandemických opatrení. Čo presne to znamená pre vysielanie RTVS?

Starosti s majstrovstvami sveta nás sprevádzajú celé mesiace. Takýto televízny projekt je veľmi zložitý na organizáciu, keď ho chceme urobiť tak, ako by sme si predstavovali. Všetko sa vždy odvíja od toho, keď miestny vysielateľ pošle cenník služieb. Teraz sa však dlho nevedelo, či šampionát bude, a ak áno, tak kde bude. Takže cenník nechodil a bez neho sme nemohli objednať napríklad komentátorské miesta a podobne. Všetko to stojí veľké peniaze. Takže sme čakali, urgovali, sledovali situáciu, či tam vôbec budeme môcť vycestovať, ako to bude s karanténou, či nám nejaký pozitívny test nevypne niekoho kľúčového z tímu. Denne sme to riešili, čas plynul a jediná odpoveď, ktorú sme dostávali, bola, aby sme mali trpezlivosť, lebo covid... Nakoniec sme si povedali, že nebudeme veci siliť, hlavné je odvysielať šampionát čo najkvalitnejšie a bezpečne, aj keď určite nie tak, ako by sme chceli. A rozhodli sme sa urobiť to tak, ako sa robia iné podujatia bežne, z Bratislavy.

Takže do Rigy nikto necestoval?

Pri rozhodovaní bolo pre nás jedným z kľúčových argumentov, či vôbec bude možné, aby sa počas šampionátu dve bubliny, novinárska a hráčska, stretli. Keď nám nakoniec odpísali, že nie, tak sme si povedali, že je zbytočné posielať tam nejakých reportérov. A rovnako to dopadlo s komentátormi. Ja sám som odkomentoval pätnásť šampionátov a viem, že komentovať hokej zo štúdia je šialene náročné, ale aj tu nás nakoniec odradili podmienky. Všetci sa tam musia každý deň testovať a keby niekto z tímu kvôli pozitívnemu testu nedajbože vypadol, tak by bol ohrozený celý náš tím, ktorý by vtedy musel ísť do karantény. Reálne by takáto situácia ohrozila vysielanie a to sme si nemohli v žiadnom prípade dovoliť. Urobili sme preto zodpovedné rozhodnutie, ktoré zabezpečí ochranu zdravia našich zamestnancov a zároveň garantuje istotu, že to odvysielame. Takže do Rigy sme neposlali náš štáb.

Ťažké rozhodnutie.

Keď som ho urobil, dve noci som nespal, lebo pre mňa sú MS v hokeji srdcovka. Spravíme však maximum pre zabezpečenie vzdialených rozhovorov, ktoré sa dajú robiť z Bratislavy, a sústredili sme sa aj na nejaké doplnkové veci, ktorými šampionát spestríme. Zakúpili sme licenciu na produkt Host broadcastera, ktorý s vlastnými štábmi vyrába. Ide o rôzne zaujímavosti zo zákulisia šampionátu. Z troch balíkov, ktoré boli k dispozícii, sme zvolili ten najkvalitnejší. Okrem toho k nám do štúdia budú postupne chodiť legendy nášho hokeja, taktiež divákom prinášame tolkšou Citronáda, ktorú moderuje Richard Lintner. Využijeme jeho obrovské kontakty po celom svete a v relácii sa budeme spájať aj s ľuďmi zo zahraničia.

V dohľadnej dobe štartuje aj futbalové EURO. Tam zrejme čelíte rovnakým problémom ako pri hokeji.

Už som si zvykol hovoriť, že keď sa na niečom dohodneme, tak toto rozhodnutie platí len dovtedy, kým nebude platiť iné. Takto žijeme. Boli sme nastavení, že zápasy Slovenska sa idú komentovať do Dublinu a Bilbaa a zrazu tam nehráme. A môžete všetko robiť nanovo, letenky, komentátorské miesta, ubytovanie... Takže sme sa zamerali na Petrohrad a stále je tam mnoho otáznikov. Napríklad keď sa bude Marcel Merčiak presúvať z Ruska do Španielska, bude musieť ísť do karantény? Je tu ešte stále množstvo nezodpovedaných otázok. V každom prípade, pokiaľ ide o EURO, robíme všetko pre to, aby tam išiel štáb, hoci netušíme, či sa dostane k našim futbalistom. Snažíme sa na situáciu reagovať tak, aby sme neobjednali niečo, čo nevyužijeme, no faktúra príde.

A čo letná olympiáda?

V tomto prípade veríme, že všetko urobíme presne tak, ako sme si plánovali už od roku 2018. Veríme teda, že v Tokiu budeme mať štúdio. Ak teda bude olympiáda... Už vieme, že to bude komplikované, celý štáb prvé dva týždne po prílete bude môcť byť len v hoteli, v medzinárodnom vysielacom centre alebo na športoviskách. Budeme veriť, že všetci ostanú zdraví.

V médiách prebehli informácie, že by RTVS mala v dohľadnom čase spustiť športový okruh. Čo všetko nám k tomu môžete povedať?

Štvrtý televízny okruh plánovala RTVS spustiť už vlani, no pandemická situácia stopla nielen jeho spustenie, ale aj veľké športové udalosti naprieč celým svetom. Myšlienka nového športového okruhu sa začala v prípravách zhmotňovať už koncom roka 2017, postupne zo športovej redakcie vznikla sekcia športu RTVS a všetky menšie kroky smerovali k naplneniu tohto cieľa. V roku 2019 odštartovali veľké stavebné a technologické úpravy priestorov a pribudli nové postprodukčné priestory a zariadenia. Viac v tejto chvíli prezradiť nemôžem, všetko sa aj vaši čitatelia dozvedia už čoskoro.

O ten najatraktívnejší šport však majú enormný záujem aj komerčné televízie. Ako s nimi chcete súperiť?

Ono je to tak, ja môžem chcieť súťažiť so Zdenom Chárom o najtvrdšiu strelu, ale po prvé prehrám a po druhé si ešte aj ublížim. A to nechcem. Takže my nejdeme súperiť o niečo s niekým, kto má, v úvodzovkách, nekonečný rozpočet. Pred troma rokmi sme mali Ligu majstrov za 220-tisíc eur za rok a teraz sú to desiatky miliónov. My potrebujeme žiť v reálnom svete, ponúkať to, čo dokážeme urobiť inak ako ostatné športové stanice. Za posledné roky sme tu vybudovali bezkonkurenčne najlepšie športové spravodajstvo na trhu a z toho bude ťažiť aj športový okruh. Vysielaniu chceme dať aj vzdelávací rozmer, podporiť zdravý životný štýl, šport na školách.

Ten boj s komerčnými stanicami bude naozaj náročný. Markíza získala našu futbalovú Fortuna ligu, Jojka bude vysielať SP v zjazdovom lyžovaní s Petrou Vlhovou...

Aj my máme Petru Vlhovú, približne polovica Svetového pohára ostáva u nás. V našej krajine sa deje to, čo sa deje všade vo svete, som realista, trh je voľný. Vo väčšine civilizovaného sveta má verejnoprávna televízia svoje miesto a som presvedčený, že to tak bude aj u nás. Aj keď situácia je čoraz ťažšia, lebo televízni hráči, ktorí sa začali zaujímať o športové vysielanie, vyrástli ako huby po daždi.

Plán je taký, že po štarte športovej televízie už nebude okrem spravodajstva žiaden šport na Jednotke či Dvojke?

Áno, pôjdeme systémom Českej televízie. Je to logické, ak chceme vybudovať športovú stanicu, nemôžeme dávať najatraktívnejší šport na Jednotku či Dvojku. Ale môže nastať situácia, že naraz pôjdu dve veci, ktoré budeme mať licenčne povinnosť odvysielať naživo. Nebudem z toho nadšený, ale vtedy šport presunieme na Jednotku či Dvojku.

A čo moderátorské, komentátorské či redaktorské tváre?

V RTVS máme podľa mňa veľa kvalitných a známych ľudí na týchto postoch, ktorí to môžu ťahať. Ale postupne dostanú šancu aj nové tváre.

Po dlhom pôste nás čaká mimoriadne atraktívny športový maratón vrcholných svetových podujatí. Tešíte sa aj ako divák?

Televízny športový prenos už neviem sledovať ako divák. Sledujem každý jeden strih, neviem sa uvoľniť ako fanúšik. Avšak keď som komentoval, najviac ma bavil adrenalín priameho prenosu a ten mám aj teraz, len v inej podobe.

Máme za sebou obdobie, keď sa v GBS miesto gólov, bodov či sekúnd preberalo viac to, ako dokážu športovci trénovať v čase pandémie a kto má hlavu v smútku, lebo mu zrušili podujatie, na ktoré sa dlhodobo pripravoval. A riešili sa, samozrejme aj peniaze... Ako ste toto obdobie prežívali vy ako človek, ktorý je v RTVS za šport zodpovedný?

Vlani v marci-apríli sa šport úplne zastavil. Bolo to niečo strašidelné, informovalo sa o tom, o čom sa informovalo, vytiahli sme archívy... Potom prišlo leto, šport ožil a ja som vtedy skonštatoval, že ak príde taká istá druhá vlna s vypnutým športom, tak to bude pre šport konečná. Druhá vlna pandémie síce prišla, ale šport si neuveriteľnou silou našiel svoje miesto a už sa nevypol. Síce to bolo mimoriadne komplikované pre médiá, športovcov i organizátorov, no podujatia prebiehali. A teraz už vieme, že šport je taký silný a svet ho tak chce, že obavy z jeho vypnutia už nemám.