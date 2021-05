Slováci odštartujú MS v hokeji proti Bielorusom: Poznáme zloženie prvého útoku!

Prvý útok slovenských hokejistov nastúpi na úvodný zápas na MS v Rige v zložení Peter Cehlárik, Marek Hrivík a Róbert Lantoši. Asistent trénera Ján Pardavý na utorkovej videokonferencii prezradil, že o zostave na piatkový duel majú už tréneri jasno, ale oznámia ju najskôr samotným hráčom.

Slováci odleteli do Rigy v nedeľu, po pretestovaní na prítomnosť koronavírusu museli ešte celý nasledujúci deň stráviť v izolácii.

"Let bol v pohode, mali sme komfort. Po pristátí všetko prebehlo hladko, ubytovanie aj otestovanie bolo fajn. Strávili sme čas do oznámenia výsledkov na izbách, strava bola veľmi dobrá. Akurát tráviť čas v malom priestore, to nebolo nič príjemné. Ale prebehlo to v pohode," uviedol Pardavý.

V utorok si slovenskí hokejisti po prvý raz vyskúšali ľad v Olympijskom športovom centre. Kde odohrajú všetky zápasy A-skupiny. "Hala je pripravená narýchlo, ale vyzerá pekne, ľad je ešte nekvalitný, treba ho vykorčuľovať.

Šatne sú ako na výstavisku, sú to vlastne koridory. Sú priestranné, ale je to špecifické. Trénovali sme v plnom zložení, teda päť formácií. Všetci sú zdraví, niektorí si doliečili šrámy z prípravy," zvestoval Pardavý.

V piatok proti Bielorusku nastúpia Slováci v s triom Cehlárik – Hrivík – Lantoši v prvom útoku, Pardavý tiež naznačil, ako by mohol vyzerať aj ďalší útok:

"Mali by v ňom nastúpiť legionári z Fínska, teda Skalický-Krištof-Pospíšil. Sme už rozhodnutí, kto nastúpi do prvého zápasu, ale nepoviem ďalšie mená, lebo sme to ešte hráčom nepovedali. Obrancovia už vedia, ako budú hrať."

Maskot Spiky je na šampionát v Rige pripravený: Prečo zvolil organizátori práve ježka?

Asistent hlavného trénera má zatiaľ po dvoch dňoch v Rige dobré pocity, ale verí, že sa tím dostane niekam aj mimo "bubliny". "Zatiaľ sme tu veľmi veľmi krátko, je to pre všetkých nové, covidová doba toto prináša, musíme si tým prejsť. Ale verím, že v priebehu turnaja nenastanú komplikácia, a že sa to postupne zvoľní. Budeme mať voľno, verím, že sa niekam dostaneme."

Obranca Samuel Kňažko si už podobný režim vyskúšal na prelome rokov v Edmontone na MS do 20 rokov. "Nie je to pre mňa nič nové. Na tréningu som mal ťažšie nohy na ľade, bol to nezvyk. Ale dúfam, že to bude lepšie."

Kňažko prežil izoláciu po prílete na izbe aktívne, okrem sledovania filmov si aj zacvičil. "Ja som pozeral filmy na mobile, ale kondičný tréner nám dal nejaké cviky, takže som popritom robil aj niečo pre seba. Žiaľ, nedá sa tu nič iné robiť," dodal 18-ročný obranca.