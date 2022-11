Posun, o akom sa nám v začiatkoch pandémie koronavírusu ani nesnívalo: Posledné slovo však budú mať odborníci

Choroba covid-19 by podľa českého ministra zdravotníctva Vlastimila Váleka (TOP 09) mohla byť vyškrtnutá zo zoznamu chorôb, u ktorých je povinná izolácia. Minister v sobotu v Brne na otázku novinárov povedal, že si dokáže si predstaviť, že by sa to stalo v prvej polovici budúceho roka.

Dodal ale, že odporúčania musia dať odborníci. V súčasnej dobe trvá povinná izolácia týždeň od pozitívneho testu. Válek v Brne vystúpil na zjazde Českej lekárskej komory. "To nie je niečo, čo rozhoduje politik, to je vec odborná. Máme tu Národný inštitút pre zvládanie pandémií, ktorý by mal dať jasné odporúčanie. Vo chvíli, keď to odporúčanie zaznie, vypadne covid z týchto ochorení," uviedol minister.

Dokáže si predstaviť, že by sa to stalo v prvej polovici budúceho roka. Predpokladom podľa neho bude, že prevažujúci variant koronavírusu omikron nebude ďalej mutovať a terajšia submutácia sa prejaví ako slabá. "Osobne by som bol rád, aby to bolo čo najskôr," uviedol Válek.

O odbornej debate, či budú ešte pri covide-19 potrebné izolácie a aké dlhé, hovoril nedávno epidemiológ Rastislav Maďar. Podľa neho začne medzinárodná debata na túto tému na jar. Aj on to ale podmienil tým, že sa neobjaví žiadny nový nebezpečný variant vírusu. Česko samotné si však podľa Maďara nemôže stanoviť, že ďalej nebude po nakazených izolácii požadovať. Mohlo by to znamenať problémy napríklad pri cestovaní.

Podobne v sobotu hovoril aj Válek. "Situáciu veľmi intenzívne monitorujeme a ja som poveril konkrétneho človeka na ministerstve zdravotníctva, aby to pravidelne strážil. A možno to budeme my, ktorí túto tému vyzdvihneme a navrhneme," uviedol minister.

V súčasnosti je prevažujúcim variantom koronavírusu práve omikron, ktorý spôsobuje iné príznaky ako pôvodný covid, chýba napríklad predtým typická strata čuchu a chuti, a ochorenie u väčšiny ľudí nemá taký závažný priebeh. Je ale výrazne nákazlivejšia. Od konca júna preto Česko prežilo dve mierne covidové vlny, kedy maximum pozitívnych testov za deň bol okolo 4700 a v nemocniciach boli maximálne necelých 2000 covidových pacientov.