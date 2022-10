Prelomová novinka, ktorá zatočí s covidom: Toto nesmie chýbať v žiadnej domácnosti! Potešia sa i rodičia

Baktérie a vírusy trápia ľudstvo už odnepamäti. Z pandémie koronavírusu sa spamätávajú krajiny po celom svete a nové prípady pozitívnych pribúdajú každý deň aj dva roky od vypuknutia ochorenia.

Zatiaľ čo s covidom bojujú ľudia očkovaním či jednoduchšími spôsobmi, ako napríklad častým umývaním rúk či nosením rúška, zdá sa, že do zápasu konečne vstupuje pomocník, ktorý zaručuje okamžitý účinok.

Sprej do nosa Panaviral je jednoduchý nástroj na ochranu nielen pred koronavírusom, no i pred inými vírusmi a baktériami, ktoré na nás striehnu pri každodenných činnostiach. Jednou z najdôležitejších zložiek tohto praktického pomocníka je laktoferín, ktorý obmedzuje rast patogénov. Patogény potrebujú na prežitie a množenie ióny železa, to sa však aktivitou laktoferínu stane pre patogény neprístupné.

Mnohé efektívne účinky laktoferínu potvrdil i Vladimír Leksa, vedúci tímu vedcov z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., a Medical University of Vienna, ktorý sa látkou podrobne zaoberal v štúdii. „Naše doterajšie výsledky ukazujú, že nielen ľudský laktoferín, ale aj jeho bioaktívne produkty trávenia môžu pôsobiť ako ochrana pred COVID-19, čo môže mať terapeutické aj preventívne účinky," uviedol Leksa.