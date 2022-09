Nemocnica spúšťa vakcináciu proti variantu omikron: Kto a kedy sa môže dať zaočkovať?

Nemocnica v Bánovciach nad Bebravou začne od štvrtka (22. 9.) očkovať záujemcov aj upravenou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 zameranou na variant omikron.

V nadväznosti na stúpajúci počet prípadov ochorenia podľa nej opäť stúpa záujem o očkovanie. TASR o tom informovala tlačová hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.

Adaptovaná vakcína je určená pre dospelých a deti staršie ako 12 rokov. Podáva sa ako posilňujúca dávka, teda ako tretia alebo štvrtá dávka očkovacej schémy. "Je potrebné, aby záujemcovia mali za sebou prvé dve dávky očkovania, pričom upravená vakcína môže byť podaná po akejkoľvek inej vakcíne proti ochoreniu COVID-19," uviedla lekárka vakcinačného centra bánovskej nemocnice Anna Zelenáková.

Odstup od podania druhej dávky by podľa nej mal byť aspoň tri mesiace, od tretej dávky štyri mesiace, po prekonaní ochorenia môžu pacienti očkovanie touto vakcínou podstúpiť po troch mesiacoch.

Zdravotníci vo vakcinačnom centre naďalej očkujú aj vakcínami Comirnaty od Pfizer/BioNTech a Nuvaxovid od Novavaxu, a to každý párny týždeň v utorok od 13.00 h do 14.00 h. Očkovanie adaptovanou vakcínou Comirnaty Original/Omicron BA.1 nemocnica spúšťa v čase od 13.00 h do 14.00 h. Na očkovanie sa záujemcovia môžu zaregistrovať cez portál www.korona.gov.sk, dostaviť sa však môžu aj neregistrovaní záujemcovia o posilňujúcu dávku.