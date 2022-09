Kedy dorazia prvé dodávky vakcín adaptované na omikron? Lengvarský prezradil, pre koho budú určené

Prvé dodávky vakcín adaptované na variant nového koronavírusu omikron by mali prísť tento týždeň. Nateraz majú byť určené pre osoby staršie ako 50 rokov. Po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

Očkovanie novou vakcínou bude podľa neho možné od polovice septembra. "Očakávam, že po patričnej príprave a administratívnych záležitostiach začneme očkovať v polovici mesiaca," spresnil.

Do konca roka by podľa neho malo prísť dokopy 1,1 milióna vakcín. Lengvarský vysvetlil, že množstvo vakcín bolo zakontrahované v roku 2021. "My plníme záväzok, ktorý sme vtedy sľúbili. Akurát sme počet vakcín, ktoré mali prísť na Slovensko, vymenili za tie adaptované vakcíny," doplnil.

Upozornil, že nové vakcíny budú nateraz určené pre ľudí vo veku nad 50 rokov. "Naším záujmom je, aby sa mohol zaočkovať každý. Budem to ešte konzultovať s výrobcom," avizoval.