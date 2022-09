Vedci odhalili ďalší príznak omikronu, je trochu zvláštny: Objavuje sa len v noci

Zatiaľ čo sa väčšina sveta učí žiť s koronavírusom, vedci sú zaneprázdnení skúmaním symptómov variantu BA.5. Vysoko nákazlivý kmeň omikronu má zrejme ďalší zvláštny príznak, ktorý sa vyskytuje iba v noci.

Omikron je nákazlivejší, no nie taký smrteľný, ako predchádzajúce varianty. Nová štúdia však varuje pred signálom, ktorý indikuje nákazu. Podľa profesora Luka O'Neila z Trinity College v Dubline nový kmeň spôsobuje nočné potenie. „Jeden extra symptóm kmeňa BA.5 je nočné potenie. Choroba je trochu iná, pretože vírus sa zmenil,“ cituje ho Daily Star.

„Ľudia si proti koronavírusu už vybudovali určitú imunitu, preto je reakcia imunitného systému s vírusom iná, ako na začiatku. Môže viesť k mierne odlišnému ochoreniu, ktorého znakom je, napodiv, nočné potenie,“ dodal.

Dôležitým faktorom je podľa profesora očkovanie. „Ak ste zaočkovaní a dostanete aj posilňovaciu dávku, neprerastie to do vážneho ochorenia,“ hovorí. Nočné potenie však ešte nebolo pridané do oficiálneho zoznamu symptómov.