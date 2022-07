Chcete sa dať otestovať PCR testom? NCZI spustilo novinku, toto bude minulosťou

Papierové výmenné lístky na bezplatné PCR testovanie ochorenia COVID-19 pre ľudí do 60 rokov sú už minulosťou.

Nahrádza ich elektronická verzia. Pri stúpajúcich počtoch pozitívnych pacientov je to značné zjednodušenie procesu. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Veronika Daničová.

Pacient sa podľa Daničovej na mieste odberu preukáže esemeskou alebo emailom, ktorý dostane od NCZI po tom, ako lekár zadá do informačného systému objednávku na PCR test a odošle ju do NCZI. Informácia o výsledku príde pacientovi esemeskou a emailom najneskôr do 96 hodín. "Lekári, ktorých informačný systém objednávku PCR testu neumožňuje, môžu naďalej využiť papierové výmenné lístky," spresnilo NCZI.

Zároveň s touto novinkou spúšťa NCZI aj samoobslužný Covid-19 portál. Umožňuje zmenu kontaktných údajov, prihlásenie sa na očkovanie, testovanie alebo vygenerovanie Digitálneho COVID-19 preukazu EÚ bez nutnosti kontaktovať Call Centrum NCZI. Na prihlásenie stačí telefónne číslo, rok narodenia a COVID-19-PASS. "Kto si svoj 9-miestny COVID-19-PASS nepamätá, získa ho na Koronavírus | Odoslať COVID-19-PASS (nczisk.sk)," pripomína centrum.