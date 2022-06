WHO vyzýva európske štáty: Neprestávajte testovať! V júni sa počet nakazených strojnásobil

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) očakáva, že európske štáty budú mať v lete vysoké počty nakazených koronavírusom. Agentúre AFP to povedal šéf európskej pobočky WHO Hans Kluge.

Môžu za to nové a nákazlivejšie subvarianty vírusu aj zrušenie pandemických opatrení. Kluge tiež vyzval európske štáty, aby neobmedzovali testovanie. Na ochranu pred vážnymi príznakmi choroby covidu-19 je stále dôležité očkovanie. Denné prírastky nakazených v Európe sa za posledný mesiac strojnásobili. Najvyššie čísla vykazujú napríklad Portugalsko, Francúzsko, Nemecko či Rakúsko. "Keďže krajiny v Európe zrušili skôr zavedené opatrenia, bude sa vírus počas leta rýchlo šíriť," uviedol Kluge. Podľa expertov za rast počtu nových prípadov infekcie môžu aj nové a nákazlivejšie subvarianty BA.4 alebo BA.5 koronaviru omikron. Kluge dúfa, že vďaka úspešnému očkovaniu proti covidu-19 v mnohých európskych krajinách nárast prípadov koronavírusu nepovedie k vážnejším vplyvom ako v predchádzajúcich fázach pandémie covidu-19. Ministerstvo zdravotníctva radí: 10 odporúčaní ako si užiť leto bezpečne "Naše odporúčanie stále platí," uviedol Kluge. WHO odporúča izoláciu nakazených, očkovanie proti covidu-19 a tiež nosenie rúšok a respirátorov v miestach, kde je veľký počet ľudí. Ďalším prvkom pre zníženie rizika zahltenia nemocníc a rastu počtu úmrtí sú opatrenia na ochranu rizikových skupín. WHO tiež vyzýva európske štáty, aby neobmedzovali testovanie. Niektoré to však už urobili. "Vírus ale nezmizne, keď ho štáty prestanú sledovať. Aj naďalej infikuje ľudí, mení sa a zabíja," uviedol Kluge. Denný počet nakazených v zhruba 50 štátoch, ktoré spadajú pod európsku pobočku WHO, v súčasnosti činí okolo 500-tisíc ľudí denne, na konci mája to bolo zhruba 150-tisíc ľudí denne. Každý deň zomiera na 500 nakazených, čo je úroveň porovnateľná s letom roku 2020. V zime pritom umieralo na 4000 až 5000 nakazených denne. Situácia sa stále zhoršuje, prípady covidu pribúdajú: Takto vzrástli čísla vo svete