Mikas o respirátoroch: Prekrytie horných dýchacích ciest odporúčam týmto ľuďom

Rúška a respirátory sú účinnou a nenákladnou pomôckou pre obmedzenie šírenia vírusu od infikovanej osoby do okolia. Pripomenul to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Prekrytie horných dýchacích ciest v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 naďalej odporúča tehotným ženám či seniorom.

"Prekrytie horných dýchacích ciest predstavuje bariéru chrániacu aj zdravú osobu, zvlášť pokiaľ obe tieto osoby majú správne nasadené rúško či respirátor cez nos aj ústa. Nechránia tak iba osobu, ktorá ho má nasadené, ale aj osoby v jeho okolí," ozrejmil. Mikas pripomenul, že respirátor je naďalej povinný pre personál i návštevníkov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, pacientov v čakárňach u lekára a zákazníkov lekární. Rezort zdravotníctva prehovoril o novej covidovej vlne: Na čo sa máme pripraviť? Prekrytie dýchacích ciest dôrazne odporučil osobám, ktoré pociťujú príznaky ochorenia, seniorom, tehotným ženám, dojčiacim matkám, osobám s trvalo oslabenou imunitou či osobám s ochoreniami, napríklad srdca, pľúc. Rúško či respirátor by podľa neho mali tiež nosiť ľudia, ktorí sa nachádzajú v blízkosti osôb, ktoré vykazujú známky ochorenia.