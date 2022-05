Kým my žijeme bez obmedzení, oni bojujú s covidom: Je čínska stratégia utópiou?

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kritizovala v utorok stratégiu nulovej tolerancie covidu presadzovanú Čínou, ktorú označila za neudržateľnú. Zároveň vyzvala Peking na zmenu tohto prístupu, informovala v stredu agentúra AFP.

Druhá najväčšia svetová ekonomika v súčasnosti zažíva najväčšie šírenie koronavírusu od začiatku pandémie. Čínske úrady sa aj v tejto situácii pokúšajú presadzovať dlhodobo uplatňovanú stratégiu nulovej tolerancie covidu, ktorá je spojená s drakonickými opatreniami a zavádzaním lockdownov pre milióny obyvateľov.

"Čo sa týka stratégie nulovej tolerancie covidu, nemyslíme si, že je udržateľná vzhľadom na súčasné správanie vírusu a na prognózy jeho správania do budúcnosti," povedal na utorkovej tlačovej konferencii šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podľa neho by mal Peking túto svoju stratégiu zmeniť, o čom už podľa neho WHO vedie diskusie s čínskymi expertmi.

V podobnom zmysle sa vyjadril aj riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan, podľa ktorého je potrebné nájsť rovnováhu medzi zavádzaním protiepidemických opatrení, potrebou udržania fungovania ekonomiky a rešpektom k právam jednotlivca.