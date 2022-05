Platí na Slovensku naďalej mimoriadna situácia kvôli COVIDu-19? Rezort zdravotníctva reaguje

Mimoriadna situácia vyhlásená pre výskyt ochorenia COVID-19 na území SR naďalej trvá. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR to zdôvodňuje pretrvávajúcou globálnou pandémiou.

Vyplýva to zo stanoviska, ktoré TASR poskytol komunikačný odbor MZ SR. "Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 ostáva v platnosti z dôvodu trvania celosvetovej pandémie tohto ochorenia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila ochorenie COVID-19 za globálnu pandémiu dňa 11. marca 2020 a toto označenie ešte nebolo zo strany WHO zrušené," uviedol rezort.

Mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom vyhlásila vláda na Slovensku od 12. marca 2020. Boris Klempa o nasledujúcich mesiacoch s covidom: Ukončí leto pandémiu? Skeptické slová o ďalších epidémiách

Ako vyplýva zo zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja. Cieľom jej vyhlásenia je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti.

Na Slovensku sa epidemiologická situácia podľa údajov rezortu zdravotníctva naďalej zlepšuje. Od konca apríla už nie je povinné nosenie respirátorov či rúšok na väčšine miest. Neplatia už ani iné pandemické obmedzenia. Od mája ruší MZ SR aj opatrenia hospodárskej mobilizácie v nemocniciach.

V súčasnosti na Slovensku platí aj mimoriadna situácia pre hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky v súvislosti s vojnou na Ukrajine.