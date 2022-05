Boris Klempa o nasledujúcich mesiacoch s covidom: Ukončí leto pandémiu? Skeptické slová o ďalších epidémiách

Zažívame v poradí už tretiu jar s covidom. Väčšina opatrení bola tento týždeň zrušená, počet pacientov v nemocniciach neustále klesá a starosti každodenného života nás odvádzajú od pomyslenia na zákerný vírus. O tom, či sa už jarná vlna definitívne skončila, ako bude vyzerať tohtoročné leto i o tom, čo nás čaká na jeseň, sme sa zhovárali s virológom Borisom Klempom.

Nie som si úplne istý. Donedávna som mal pocit, že počty z PCR testovania sú skreslené, lebo ľudia sa samotestujú a zostávajú doma bez potvrdzujúceho PCR testu. Myslel som si, že zlepšovanie je teda len zdanlivé. Ale momentálne sa už objektívne zlepšuje aj situácia v nemocniciach. Vyzerá to teda, že vlna naozaj doznieva. Vzhľadom na to, že tento posledný variant BA.2 bol v niektorých európskych krajinách oveľa dramatickejší, tak ma v podstate prekvapilo, ako relatívne dobre u nás prebehla.

Druhý vrchol omikron vlny v dôsledku BA.2 vlastne ani nebol. Len sa skôr na chvíľu pozastavil pokles. Pozastavenie poklesu som vnímal ako začiatok opätovného, nového nárastu, ale neprišlo k tomu. Samozrejme, je to výborná správa, ale priznám sa, že úplne nerozumieme, v čom Slovensko teraz vlastne bolo iné ako ostatné európske krajiny. Možno znova len v tom, že to prišlo o čosi neskôr a vďaka tomu to s príchodom jari trvalo kratšie.

Môže to byť aj tým, že mnohí z najrizikovejšej skupiny zomreli, ochorenie prekonali alebo sú plne očkovaní?

Áno, určite. Premorenosť zohráva rozhodujúcu úlohu, ale nevysvetľuje, prečo sme BA.2 zvládli lepšie ako napríklad Veľká Británia alebo Dánsko. Čo počúvam kolegov lekárov v nemocniciach, majú tam momentálne len veľmi starých nezaočkovaných pacientov alebo ľudí s chronickými chorobami, ktorým covid zhoršil primárnu diagnózu.

Ako veľmi by sa mal človek obávať reinfekcie pri omikrone? Minister zdravotníctva povedal začiatkom jari, že imunita po prekonaní omikronu je veľmi slabá.

Toto je predovšetkým asi problematika reinfekcie BA.2. Vo všeobecnosti sú opakované infekcie tým istým variantom masová vec. Takže tá zdanlivo slabá imunita pri omikrone bola vlastne dôsledok toho, že BA.2 subvariant je schopný nakaziť aj ľudí, ktorí prekonali pôvodný, teda BA.1 subvariant omikronu.

Sú vo výhode tí, ktorí v posledných troch mesiacoch absolvovali očkovanie? Majú nižšiu šancu sa nakaziť?

Vo všeobecnosti očkovanie chráni pred ťažším priebehom, určite nechráni pred samotnou nákazou. Ale je fakt, že čerstvo po očkovaní sú ľudia aspoň čiastočne chránení aj pred ochorením ako takým, nielen pred ťažkým priebehom. Táto ochrana však časom rýchlo klesá.