Takto si Slováci užívajú uvoľnené protipandemické opatrenia: V jednom sa zhodli!

Zahodili ich! Slovákov potešilo, že vláda uvoľnila protipandemické opatrenia a už takmer nikde nemusia nosiť respirátory.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Výnimku tvoria iba zariadenia sociálnej starostlivosti, nemocnice a lekárne. Ako si teda Slováci po takmer dvoch rokoch užívali odloženie ochrany horných dýchacích ciest?

Je to úľava

Katarína Čájiová (27), čašníčka, Košice

- Keď si to tak vezmeme, všetci tu bez konzumácie sedeli bez rúšok. Pre nás čašníkov, ale aj iných, pracovať v respirátore 8 či 9 hodín v kuse bolo strašne náročné, jednak pre problémy s dychom, jednak pre pleť to bola úplná katastrofa, konečne sa cítime byť voľní.

Budem ho nosiť naďalej!

Jozef Horváth (80), Nové Zámky, dôchodca

- Budem nosiť respirátor aj naďalej tam, kde je veľa ľudí, ako napríklad do obchodu a podobne. Nedajú sa dodržiavať väčšie rozostupy a takto sa chránim.

Nakupovať bez rúška je skvelé

Sofia (29), Bratislava, obchod s doplnkami

- Nakupovať bez rúška je skvelý pocit. Podľa mňa sa však k mnohým ľuďom táto informácia zatiaľ nedostala. Keď som ráno nastúpila do električky, bola som jediná bez rúška. Asi si na to budeme zvykať dlhší čas. A asi stále ostanú ľudia, ktorí ho budú nosiť.

Bolo to deprimujúce

Dominika (32), Poprad, manažérka

- Som šťastná, že sa skončila doba rúšok. Nielen, že to bolo fyzický nepríjemné, ale aj psychicky deprimujúce. Verím, že teraz ľudia, keď konečne na seba opäť uvidia, tak sa zmení aj ich správanie a dúfam, že k lepšiemu.

Konečne cítim slobodu

Lucia (28), Bratislava, nákupné centrum

- Je veľmi zvláštny pocit byť v obchodnom dome po dvoch rokoch bez rúška. S kamarátkou som si hneď aj urobila fotku pred vchodom. Je to pocit určitej slobody, no je to zároveň zvláštne, keďže človek stále podvedome skúma, kde ho má. Ráno som si ho aj tak dala do kabelky, pre istotu. Už je ale asi najvyšší čas ich zahodiť.

Nevedela som o tom

Michaela (27), Bratislava, cestujúca v električke

- Kým ste mi nepovedali, že už nemusím nosiť rúško, ani som o tom nevedela. Ale potešili ste ma. Konečne sa môžem normálne nadýchnuť aj v mestskej hromadnej doprave. Je to fajn.