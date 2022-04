Slováci po 2 rokoch odložia respirátory: Blíži sa pandémia ku koncu? Odborníci sú si istí len jedným

Hlavnému symbolu pandémie koronavírusu odzvonilo. Prinajmenšom dočasne. Od štvrtka od polnoci už nie je povinné nosiť respirátor či rúško ani v interiéroch, až na dve výnimky.

Vláda aj odborníci upozorňujú, že ľudia by mali byť naďalej ostražití a aspoň v niektorých situáciách by sa mali aj naďalej chrániť aspoň na základe dobrovoľnosti. Otázne je podľa nich aj to, či pandémii už odzvonilo, alebo nás ešte môže nepríjemne prekvapiť.

Jednými boli nenávidené a nosené len naoko či vôbec, inými boli akceptované ako užitočný spôsob ochrany pred smrteľnou nákazou. Jedni aj druhí teraz môžu rúška či respirátory odložiť bokom, prinajmenšom do chvíle, kým sa neobjaví nový nebezpečný kmeň koronavírusu, alebo nás nezaskočí nepriaznivý vývoj. „V súvislosti so zlepšovaním situácie dochádza aj k uvoľňovaniu opatrení. Skladáme respirátory a rušíme karanténu,“ oznámil v stredu po rokovaní vlády minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

„Respirátory budú povinné už iba v zariadeniach sociálnej starostlivosti, a to len pre návštevníkov a personál pri kontakte s pacientom, a v tom istom režime to bude aj v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach,“ dodal minister. Hlavný hygienik Ján Mikas upozornil, že nie všetci by mali teraz rýchlo odkladať rúška či respirátory. „Respirátor má ešte stále veľký význam v niektorých situáciách, pre niektoré rizikové skupiny obyvateľstva, pre starších ľudí, pre ľudí s chronickými ochoreniami či pre ľudí, ktorí sa nedali zaočkovať,“ upozornil Mikas.