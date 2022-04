Ako sa vyvíja pandemická situácia v Trnavskom kraji? V tejto vekovej skupine je najviac chorých

V 14. kalendárnom týždni od 4. apríla zaznamenali v Trnavskom kraji 3122 prípadov ochorenia COVID-19.

Predstavuje to podľa riaditeľa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Tomáša Hauka pokles chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 31,4 percenta, keď zaevidovali 4548 prípadov.

„Pokles bol vo všetkých okresoch kraja, najvyššia chorobnosť je aktuálne v okresoch Trnava, kde je 665 chorých na 100.000 obyvateľov a Galanta so 643 chorými na 100.000 obyvateľov,“ uviedol. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť k 12. aprílu bola vo vekovej skupine 45- až 54- ročných. Covidu sme sa ešte nezbavili: Počet pacientov v nemocniciach poklesol, koľko pozitívnych pribudlo?

V okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec bolo zaevidovaných 1415 prípadov ochorenia COVID-19, čo je pokles o 33,2 percenta. Z celkového počtu bolo 196 (13,9 percenta) detí a adolescentov do 19 rokov. „Prijatých na hospitalizáciu do Fakultnej nemocnice Trnava bolo 27 pacientov, v porovnaní s minulým týždňom je to o tretinu menej. V súvislosti s COVID-19 zomrel päť pacientov,“ doplnil Hauko.

V rámci týždňového monitoringu odpadových vôd na COVID-19 z čistiarne odpadových vôd Zeleneč v okrese Trnava zaznamenali hygienici pokles koncentrácie vírusu SARS-CoV-2.