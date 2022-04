V Česku sa objavil kombinovaný variant koronavírusu: Omikron XE je nákazlivejší!

V Česku sa potvrdil výskyt kombinovanej varianty dvoch typov omikrón BA.1 a BA.2 označovanej ako XE.

O záchyte vzorky v Národnom referenčnom laboratóriu (NRL)informoval vo štvrtok Štátny zdravotný ústav (SZÚ) v tlačovej správe. Kombinácia má byť asi o desať percent nákazlivejšia ako pôvodný omikrón. Od najstaršieho variantu koronaviru z čínskeho Wuchanu, ktorý sa v Česku preukázal prvýkrát v marci 2020, je každý ďalší nový variant nákazlivejší. Postupne už prevládli varianty alfa, delta, omikrón a subvarianta omikrónu BA.2.

"Takzvané rekombinantné varianty vznikajú, keď sa jeden človek infikuje dvoma alebo viacerými variantmi vírusu súčasne. Tým v tele hostiteľa dôjde k odovzdaniu a premiešaniu genetických informácií medzi variantmi vírusu. V priebehu pandémie už k takým mutáciám došlo niekoľkokrát, nie je to v zásade nič neobvyklé, " uviedla vedúca laboratória Helena Jiřincová. Podobné rekombinácie vznikajú aj pri ďalších vírusových chorobách vrátane chrípky.

Zaznamenané boli už aj kombinácie staršej varianty delta a omikrónu typu BA.1, ktoré sa označujú XD a XF. XD bola detekovaná vo Francúzsku a ďalej ju laboratóriá zaznamenali v okolitých európskych krajinách, Dánsku, Belgicku, Nemecku a Holandsku, celkom ide o 26 vzoriek. XF bola zaznamenaná len vo Veľkej Británii, ktorá hlási aj najviac XE kombinácie dvoch typov omikrónu.

Podľa dostupných informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) by mohol byť variant XE zhruba o desať percent nákazlivejší než pôvodný variant omikrónu. "Na posúdenie, či sa preto do budúcnosti môže stať novým dominantným variantom, ale nie je doteraz dostatok informácií," uviedla riaditeľka SZÚ Barbora Macková.

Podľa nej zatiaľ ani priebehy ochorenia covid-19 u nakazených nenaznačujú, že by variant XE znamenal pre organizmus pacienta nejaké závažnejšie príznaky a vykazoval zásadne iný priebeh ochorenia, než je bežné.

Pacientka nakazená týmto variantom v SR prišla na test preventívne, nebola naň odoslaná lekárom. "Vieme, že vzorka pozitívna na variant XE pochádza od ženy z Prahy s preventívnou indikáciou na PCR vyšetrenie, ďalšie epidemické údaje nemá NRL k dispozícii," uviedla vedúca NRL Jiřincová.

Zatiaľ je v medzinárodnej databáze asi 470 vzoriek XE potvrdených celogénovou sekvenáciou z piatich krajín sveta, ktoré sa podrobnejšiemu vyšetrovaniu genómu koronaviru viac venujú. Prevažná väčšina vzoriek je z Veľkej Británie, tri z USA a po jednom prípade z Írska, Dánska a SR.

Dominantným variantom koronaviru je v tuzemsku podľa SZÚ omikrón subtyp BA.2, ktorý sa začal šíriť z Dánska v decembri minulého roka. Prvé prípady v SR boli zaznamenané v januári.