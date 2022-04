Priemerný vek osôb s pozitívnym výsledkom PCR testov sa zvýšil: Ako je to s covidom u malých detí?

Priemerný vek osôb s pozitívnym výsledkom PCR testov na ochorenie COVID-19 sa zvýšil na 42 rokov.

Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré za pondelok (4. 4.) zaznamenalo 5114 pozitívne testovaných osôb PCR testami, z toho bolo 767 ľudí vo vekovej skupine 65 a viac rokov.

U detí vo veku od jedného do štyroch rokov bolo hlásených 98 prípadov s pozitívnym výsledkom PCR testu a u mladistvých vo vekovej skupine od 15 do 19 rokov to bolo 248 osôb s pozitívnym výsledkom PCR testu. "Bratislavský kraj má najviac (827) pozitívnych výsledkov PCR testov, naopak, najmenej ich je v Trenčianskom kraji (468)," doplnila hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.

Od začiatku pandémie bolo najviac pozitívnych výsledkov PCR testov zaznamenaných v Prešovskom kraji (255.609). V nemocniciach leží podľa NCZI 2021 pacientov s ochorením COVID-19, z toho na JIS a OAIM lôžkach 169 a pľúcnu ventiláciu potrebuje 64 pacientov. Najmenej pacientov s ochorením COVID-19 leží v Trnavskom kraji (129), naopak, najviac lôžok je obsadených v Košickom kraji (400).