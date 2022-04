V nemocnici na východe sa mierne zvýšil počet covidových pacientov: Očkovanie už len jeden deň v týždni

V nemocnici Košice - Šaca sa momentálne starajú o 23 pacientov s koronavírusom.

Počet hospitalizovaných sa v porovnaní s uplynulým týždňom mierne zvýšil. Informovala o tom hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková. „Aktuálne poskytujeme zdravotnú starostlivosť 23 pozitívnym pacientom. Z uvedeného počtu sú traja hospitalizovaní na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. V porovnaní s uplynulým týždňom ide o mierny nárast. Mimo pracovného procesu evidujeme 26 zamestnancov,“ uviedol riaditeľ nemocnice Košice - Šaca Pavol Rusnák.

Vzhľadom na pretrvávajúci nízky záujem o očkovanie zostáva Vakcinačné centrum v priestoroch Polikliniky VA U. S. Steel v prevádzke už iba jeden deň v týždni, a to v piatok od 7:00 do 11:00. „Zdravotnícke zariadenie žiada pacientov, návštevníkov a sprevádzajúce osoby vstupujúce do objektov nemocnice, aby sa riadili informáciami zverejnenými na oficiálnych informačných kanáloch nemocnice a rešpektovali pokyny službukonajúceho personálu,“ dodala Pavliková.