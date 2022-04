Nenakazili ste sa koronavírusom? Odborníčka vysvetlila 4 dôvody, prečo tomu tak je

Ak patríte medzi šťastlivcov, ktorým sa covid-19 vyhol, máme pre vás odpoveď, ktorá vás určite zaujíma.

Od začiatku pandémie odhalili testy milióny infikovaných. Časť populácie prekonala ochorenie dokonca viackrát. Zároveň je tu ale i skupinka ľudí, ktorú koronavírus obchádza napriek úzkemu kontaktu s nakazenými. Ako je to možné?

Doktorka Cliona O'Farrelly, profesorka komparatívnej imunológie a biochémie na Trinity College Dublin, vystúpila v rozhlasovej relácii RTE Claire Byrne Live, aby vysvetlila, prečo by to tak mohlo byť. Uviedla 4 dôvody, vrátane tých, ktoré sa skloňujú medzi odborníkmi už dlhšie: sociálno-ekonomické zázemie, dobrý zdravotný stav a opatrné správanie. Menej zjavná príčina sa nazýva vrodená imunitná odpoveď. Tú momentálne skúmajú, aby sa zistilo, či sú niektorí ľudia odolní voči vírusu.

Profesorka a jej tím študovali skupinu žien, ktoré sa nakazili hepatitídou typu C pri transfúzii, zatiaľ čo iné boli prirodzene chránené. Domnieva sa, že to môže byť spôsobené vrodenou imunitnou odpoveďou. O'Farrelly by chcela zistiť či sa to isté deje aj pri koronavíruse. "Chrípka je úplne iný typ vírusu. Vírusy pochádzajú z veľmi odlišných rodín a to, že ste odolný voči jednému, nemusí nutne znamenať, že ste odolný voči druhému," dodala.

Medzinárodné konzorcium odborníkov chce odhaliť dôvod rezistencie na covid-19 skúmaním ľudí zo 40 rôznych krajín, ktorí sa vírusom nenakazili napriek tomu, že boli v úzkom kontakte s infikovaným. "V ideálnom prípade hľadáme ľudí, ktorí odolali vírusu dvakrát, najskôr v prvej vlne a teraz omikronu," pokračovala v rozprávaní o neľahkej úlohe doktorka.

Odborníci u účastníkov výskumu hľadajú genetické markery rezistencie, čo znamená, že musia sekvenovať celý genóm účastníkov. "Je to ako hľadať ihlu v kope sena, pretože ľudský genóm je taký variabilný, ale očakávame, že uvidíme nejaké mutácie vo vrodenom imunitnom géne, ktoré dávajú ľuďom odolnosť (voči koronavírusu, pozn. red.)." Na záver dodala, že ľudia by mali byť naďalej opatrní.

O'Farrelly to s vyhliadkami do blízkej budúcnosti nevidí veľmi ružovo. "Bohužiaľ, toto bude pokračovať. Koronavírus sa bude neustále vracať, kým nebude celý svet skutočne imúnny."