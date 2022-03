Počet úmrtí minulý týždeň vo svete stúpol o 40 percent: Toto za tým môže byť podľa WHO

Počet prípadov úmrtí súvisiacich s koronavírusom stúpol minulý týždeň vo svete o viac ako 40 percent.

K tomuto nárastu zrejme prišlo v dôsledku zmien pri nahlasovaní úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19 v Južnej a Severnej Amerike a pre upravenie dát z Indie. Vyplýva to zo správy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Z týždennej správy WHO o pandémii koronavírusu vyplýva, že počet nových prípadov klesol všade vo svete. Za posledný týždeň bolo vo svete zaznamenaných vyše desať miliónov nových prípadov nákazy koronavírusom a vyše 45 000 súvisiacich úmrtí.

Týždeň predtým bolo zaznamenaných približne 33 000 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19. Tento nárast bol podľa WHO zrejme spôsobený zmenou pri nahlasovaní úmrtí, ku ktorému pristúpili v niektorých krajinách vrátane Spojených štátov a Čile. Tie upravili definíciu úmrtia súvisiaceho s ochorením COVID-19. Okrem toho indický štát Maháraštra nahlásil vyše 4000 starších úmrtí súvisiacich s covidom, ktoré doposiaľ neboli zarátane do predchádzajúcich štatistík.

WHO opakovane upozorňuje na to, že dáta týkajúce sa koronavírusu, ktoré zverejňuje, sú zrejme výrazne podhodnotené a neodrážajú skutočnú mieru rozšírenia vírusu vo svete. Organizácia preto opakovane vyzýva štáty, aby neupúšťali od komplexného testovania a iných opatrení, ktoré by viedli k zníženiu sledovania rozšírenosti vírusu.

"Dáta sú postupne stále menej reprezentatívne, aktuálne... To spomaľuje našu kolektívnu schopnosť sledovať, kde vírus je, ako sa šíri a vyvíja: sú to informácie, ktoré sú rozhodujúce pre účinné ukončenej akútnej fázy pandémie," uviedla WHO.